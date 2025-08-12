وزير الاستثمار: 239 مليون دولار استثمارات مصرية في أوغندا

أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك عمق في العلاقات بين مصر وأوغندا ويجمعنا هدف واحد هو التنمية المشتركة لمستقبل أفضل.

وقال حسن الخطيب في كلمته في جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي ، :" نضيف فصلا جديدا للتعاون المشترك بين مصر وأوغندا من اجل مستقبل اكثر ازدهارا".

وتابع :" ما نطمح له بناء شراكة متكاملة تقوم على الاستثمارات المشتركة والعمل من اجل نهضة القارة الافريقية".

وأكمل :" نحن قادرون على إطلاق شراكات استراتيجية تمتد من تطوير شبكات النقل والربط الإقليمي بما في ذلك مشروعات كبرى لزراعة القمح والصناعات التحويلية".

ولفت حسن الخطيب :" مصر نجحت في بناء بنية تحتية متطورة في السكك الحديدة والطرق والطاقة وتطوير الزراعة الحديثة".

وتابع حسن الخطيب:" حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا 139 مليون دولار، والاستثمارات المصرية في أوغندا 239 مليون دولار ".