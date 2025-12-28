باحثة تحذر: برامج الجيم أونلاين دون فحص طبي تهدد صحة الشباب

حذرت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، من مخاطر الاشتراك في برامج الجيم عبر الإنترنت دون الخضوع لتقييم صحي شامل، مؤكدة أن ممارسة التمارين الرياضية أو اتباع أنظمة غذائية من دون فحوصات طبية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خاصة بين الشباب.

الكتلته العضلية

وأوضحت عز الدين خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد أن الجسم يبدأ بعد سن الثلاثين في فقدان جزء من كتلته العضلية بشكل طبيعي، ما يجعل من الضروري إجراء تحاليل دقيقة لتحديد نسب الدهون والعضلات، ومعرفة أماكن تراكم السمنة، قبل الشروع في أي برنامج رياضي أو غذائي.

استخدام المكملات الغذائية

وأشارت إلى أن الإفراط في استخدام المكملات الغذائية والأحماض الأمينية داخل بعض صالات الجيم يشكّل خطرًا حقيقيًا على القلب والكبد، وقد يكون وراء حالات وفاة مفاجئة لشباب يُنظر إليهم على أنهم يتمتعون بلياقة بدنية عالية.

نتائج سريعة خلال فترات قصيرة

وشددت الباحثة على أن السعي وراء نتائج سريعة خلال فترات قصيرة يرهق أجهزة الجسم، مؤكدة أن الوصول إلى قوام صحي يتطلب وقتًا والتزامًا تدريجيًا، وليس اندفاعًا أو ممارسات قاسية.

وفيما يتعلق باختبارات الحساسية الغذائية، أكدت د. منال عز الدين أن تجاهل أعراض مثل الانتفاخ، وآلام القولون، واضطرابات الهضم قد يتسبب في مشكلات صحية مزمنة، داعية إلى التعامل الجاد مع هذه العلامات وعدم الاستهانة بها أو اعتبارها أمورًا طبيعية.