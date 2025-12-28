إقبال غير مسبوق في الدائرة الثامنة بالجيزة خلال جولة الإعادة لانتخابات النواب

قال محمد عادل، مراسل "إكسترا نيوز" بمحافظة الجيزة، إن الدائرة الثامنة تشهد اليوم جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، في 19 دائرة تم إلغاء نتائجها مسبقاً بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

نسب الإقبال من مختلف الفئات

وأوضح المراسل خلال رسالة على الهواء، أن نسب الإقبال من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، بما في ذلك كبار السن وذوي الهمم والسيدات والشباب، سجلت ارتفاعاً منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، وهو ما يعكس مدى الوعي السياسي لدى الناخبين ضمن هذه الدائرة التي يبلغ عددهم 533,907 ناخبين.

تيسير عملية التصويت

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تسير حتى هذه اللحظة بانسيابية كاملة، دون تسجيل أي شكاوى أو معوقات، مع التزام تام بكافة الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن اللجان والمقار الانتخابية، التي تضم 62 لجنة فرعية موزعة على 24 مقرا انتخابيا في حي إمبابة وحي المنيرة الغربية، كانت على أتم الاستعداد لاستقبال الناخبين، مع توفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة لتيسير عملية التصويت.