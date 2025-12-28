القوات السورية تطوق حي الدعتور باللاذقية بعد هجوم مسلح وسقوط قـ.تلى ومصابين

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن قوات وزارة الدفاع السورية وقوات الأمن العام تواصل تطويق حي الدعتور في محافظة اللاذقية، وهو حي يقع بالقرب من ساحة الأزهري، وذلك على خلفية إطلاق نار نفذته مجموعات مسلحة.

وأضاف المراسل خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بحسب مصادر سورية، فإن هذه المجموعات يُعتقد أنها تتبع فلول من النظام السابق، حيث أطلقت النار على متظاهرين وكذلك على عناصر من قوات الأمن العام، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم عنصر من الأمن العام، إضافة إلى إصابة أكثر من 50 شخصاً، وفق مصادر في صحة اللاذقية.

الدراجات النارية وتكسير سيارات

وأوضح هملو أن عملية التطويق جاءت بعد فرار المسلحين إلى حي الدعتور، عقب قيامهم بإحراق عدد من الدراجات النارية وتكسير سيارات في المنطقة، مشيرة المصادر ذاتها إلى أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على شخصين من المتورطين في إطلاق النار واستخدام الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية ضد المتظاهرين وقوات الأمن.

ويرتبط هذا التصعيد، بحسب المصادر، بالدعوات التي أطلقها رئيس المجلس الأعلى الشيعي في سوريا، غزال غزال، والذي تشير معلومات إلى ارتباطه بإيران وربما إقامته فيها، حيث دعا قبل يومين إلى خروج مظاهرات في المناطق التي يقطنها أبناء الطائفة العلوية، على خلفية التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في محافظة حمص.