مفاجأة بشأن سعر الذهب بعد القرارات الأخيرة.. ماذا ينتظر المعدن الأصفر؟

تشير التوقعات الأخيرة إلى إمكانية حدوث موجة جديدة من الارتفاع في أسعار الذهب بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المعدن الثمين سيكون معفيًا من الرسوم الجمركية الجديدة.

يأتي ذلك وسط حالة من الغموض لا تزال تحيط بالأسواق، خاصة بعد القرارات الأخيرة.. فماذا ينتظر المعدن الأصفر؟

تأثير الأخبار على السوق

خلال الأسبوع الماضي، سجلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة ارتفاعات قياسية جديدة بعد تقارير تفيد بأن بعض سبائك الذهب قد تخضع لما يُعرف بالرسوم "التبادلية". كان هناك ارتباك بشأن ما إذا كانت الأسعار ستتأثر بالرسوم الجمركية التي تم فرضها مؤخرًا على الواردات.

في 31 يوليو، تلقت إحدى شركات تكرير الذهب السويسرية إشعارًا من وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، يفيد بأن سبائك الذهب بوزن كيلوجرام واحد وسبائك الذهب بوزن 100 أونصة ستخضع لتصنيفات جمركية قد تفضي إلى فرض رسوم.

ومع ذلك، جاء رد ترامب ليبدد هذه الشكوك، حيث أكد على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به أن الذهب لن يخضع للرسوم الجمركية، مصرحًا بأن البيت الأبيض سيصدر توضيحًا حول ما وصفه بـ "المعلومات المضللة" بشأن الرسوم.

توقعات أسعار الذهب

في تحليل له، أعرب فيليب جيجلس، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في بنك "بي إن بي باريبا فورتيس"، عن تفاؤله بشأن مستقبل الذهب، سواء كان خاضعًا لنظام الرسوم الجمركية أو لا.

وفي حديثه لقناة "سي إن بي سي"، توقع أن تصل أسعار الذهب إلى 4,000 دولار للأونصة، مشيرًا إلى أن تأكيد ترامب بإعفاء المعدن من الرسوم التبادلية يفتح المجال لبلوغ مستويات تاريخية جديدة.

قال جيجلس: "لقد تراجع ترامب عن فرض رسوم جمركية على الذهب. هذا المعدن له تاريخ طويل كعملة وملاذ آمن. وللحفاظ على هذا الدور، يجب أن تكون له أسعار موحدة على مستوى العالم". ورأى أن الوضع الحالي، الذي يشمل القلق بشأن العجز والديون المرتفعة والتضخم، يشكل بيئة مثالية للذهب وقد يعني أن السوق الصاعدة للمعدن الثمين بدأت للتو.

ارتفاع سعر الذهب الفوري

من جانب آخر، يتوقع مصرف "يو بي إس" ارتفاع سعر الذهب الفوري أيضًا، حيث أظهرت توقعاته أن سعر الذهب في لندن قد يصل إلى 3,500 دولار للأونصة بحلول نهاية العام. وفقًا لتقارير حديثة، فإن الجدل الأخير حول تصنيفات استيراد الذهب يوضح كيف يمكن أن تؤثر التصريحات الحكومية على الأسعار في السوق.

كما أشار البنك إلى أن الارتباك السابق، رغم توضيح إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية، سيؤثر على عقلية المستثمرين في المعدن، مما يزيد من أهمية مكان وكيفية احتفاظهم بالذهب.

وأكد البنك أن هدفه المرجعي لسعر الذهب الفوري في لندن هو 3,500 دولار للأونصة بحلول عام 2025، مع الاشارة إلى إمكانية ارتفاع أكبر في حال تصاعد المخاطر الاقتصادية أو الجيوسياسية.

غموض مستمر في الأسواق

على الرغم من التفاؤل، لا تزال هناك بعض علامات الاستفهام حول تأثير قرار إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية. فقد أشار مايكل هسويه، محلل الأبحاث في "دويتشه بنك"، إلى أن هذا الإعفاء لم يكن مفاجئًا للأسواق، حيث تطور فارق الأسعار بين عقود الذهب الآجلة في نيويورك والأسعار الفورية في لندن.

ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الغموض ما يتعلق بكيفية معالجة هذا التناقض، لكنه لا يحمل آثارًا واضحة على السوق في الوقت الراهن.