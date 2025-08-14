قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو مازن: نؤكد ضرورة تولي فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة
موعد المولد النبوي 2025.. اعرف الإجازة يوم إيه
اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة
الداخلية تعلن تفاصيل القبض على البلوجر أم عدي
موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية
عبد العاطي يبحث مع وزير الاستثمار سبل جذب استثمارات نوعية ودعم رؤية مصر 2030
حاجه لله يا ولاد الحلال.. ليلة سقوط ولاد الكتعة في يد الداخلية
أحدث أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان بالجيزة قبل الافتتاح | شاهد
فيضان جامو وكشمير يحصد 33 روحًا ويترك أكثر من 200 مفقود في كارثة مروعة
إعلام إسرائيلي: زيارة ترامب لتل أبيب مرهونة بمسار مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري
نائب: مشروع إسرائيل الكبرى سيظل حلماً وهمياً ومصر لا تزال قاهرة الاستعمار
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 14-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تعرض سعر الذهب في مصر للانخفاض مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 14-8-2025؛ على مستوى الصاغة المصرية.

سعر الذهب في الصاغة اليوم

فقد سعر المعدن الأصفر ما يقارب من 40 جنيها على الأقل في الجرام الواحد في المتوسط وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة منذ الإثنين الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

وصل متوسط سعر الجرام الواحد من الذهب نحو  4555 جنيها على الأقل مع بدء التعاملات المسائية اليوم .

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 5205 جنيهات للبيع و5234 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 4555 جنيها للبيع و4580 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 3904 جنيهات للبيع و3925 جنيها للشراء.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدنى قيمة نحو 3036 جنيها للبيع و3053 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 36.44 ألف جنيه للبيع و36.64 ألف جنيه للشراء.

أسعار الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3353 دولارا للبيع و3354 دولارا للشراء.

تحركات الذهب في الأسواق العالمية

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 14 أغسطس، بدعم من تراجع عملة الدولار الأمريكي وهبوط العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، وذلك مع تعزيز بيانات التضخم الأمريكي الضعيفة توقعات خفض معدلات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.

الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفوري بنسبة 0.3% إلى 3,355.58 دولار للأونصة في الساعة 4:58 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:58 بتوقيت جرينتش).

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 3408.3 دولار عند التسوية.

ويأتي ذلك بعد تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى أقل مستوياته في أكثر من أسبوعين، وهو ما جعل المعدل أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

الذهب

وعلق كبير محللي السوق في Tradu.com، نيكوس تزابوراس، قائلاً: "يشهد الذهب انتعاشاً بفضل التوقعات المتزايدة بخفض معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، عقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الإيجابية وضعف بيانات الوظائف غير الزراعية في يوليو"، بحسب وكالة رويترز.

وتضع الأسواق احتمالًا بنسبة 97% لخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة الشهر المقبل، بعد أن أشارت بيانات التضخم الضعيفة لشهر يوليو إلى تأثير محدود للتعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على الواردات، وهو ما جاء في أعقاب بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة في وقت سابق من أغسطس، ما دعم التوقعات بخفض آخر واحد على الأقل.

