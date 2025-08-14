آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 14-8-2025

تعرض سعر الذهب في مصر للانخفاض مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 14-8-2025؛ على مستوى الصاغة المصرية.

سعر الذهب في الصاغة اليوم

فقد سعر المعدن الأصفر ما يقارب من 40 جنيها على الأقل في الجرام الواحد في المتوسط وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة منذ الإثنين الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

وصل متوسط سعر الجرام الواحد من الذهب نحو 4555 جنيها على الأقل مع بدء التعاملات المسائية اليوم .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 5205 جنيهات للبيع و5234 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 4555 جنيها للبيع و4580 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 3904 جنيهات للبيع و3925 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدنى قيمة نحو 3036 جنيها للبيع و3053 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 36.44 ألف جنيه للبيع و36.64 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3353 دولارا للبيع و3354 دولارا للشراء.

تحركات الذهب في الأسواق العالمية

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 14 أغسطس، بدعم من تراجع عملة الدولار الأمريكي وهبوط العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، وذلك مع تعزيز بيانات التضخم الأمريكي الضعيفة توقعات خفض معدلات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفوري بنسبة 0.3% إلى 3,355.58 دولار للأونصة في الساعة 4:58 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:58 بتوقيت جرينتش).

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 3408.3 دولار عند التسوية.

ويأتي ذلك بعد تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى أقل مستوياته في أكثر من أسبوعين، وهو ما جعل المعدل أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

وعلق كبير محللي السوق في Tradu.com، نيكوس تزابوراس، قائلاً: "يشهد الذهب انتعاشاً بفضل التوقعات المتزايدة بخفض معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، عقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الإيجابية وضعف بيانات الوظائف غير الزراعية في يوليو"، بحسب وكالة رويترز.

وتضع الأسواق احتمالًا بنسبة 97% لخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة الشهر المقبل، بعد أن أشارت بيانات التضخم الضعيفة لشهر يوليو إلى تأثير محدود للتعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على الواردات، وهو ما جاء في أعقاب بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة في وقت سابق من أغسطس، ما دعم التوقعات بخفض آخر واحد على الأقل.