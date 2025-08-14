قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تراجع جديد في سعر الذهب مساء اليوم 14-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر تراجع سعر الذهب في مصر مع منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 14-8-2025 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

انخفاض سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب تراجعا جديدا بلغ 15 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية .

وجاء إجمالي تهاوي سعر المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المختلفة منذ الإثنين الماضي وحتي اليوم الخميس نحو  55 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وجاء متوسط سعر جرام الذهب نحو 4540 جنيها للبيع و 4565 جنيها للشراء

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 5188 جنيها للشراء و 5217 جنيها للبيع 

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 4540 جنيها للبيع و 4565 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 3891 جنيها للبيع و 3912 جنيها للشراء.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3026 جنيها للبيع و 3043 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 36.32 ألف جنيه للبيع و 36.52 ألف جنيه للشراء.

أسعار الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3341 دولارا للبيع و 3342 دولارا للشراء.

تحركات الذهب في الأسواق العالمية

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس 14 أغسطس/ آب، بدعم من تراجع عملة الدولار الأميركي وهبوط العوائد على سندات الخزانة الأميركية، وذلك مع تعزيز بيانات التضخم الأميركي الضعيفة توقعات خفض معدلات الفائدة من الاحتياطي الفدرالي الشهر المقبل.

الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفوري بنسبة 0.3% إلى 3,355.58 دولارًا للأونصة في الساعة 4:58 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:58 بتوقيت غرينتش).

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 3408.3 دولار عند التسوية.

ويأتي ذلك بعد تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى أقل مستوياته في أكثر من أسبوعين، وهو ما جعل المعدل أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

الذهب

وعلق كبير محللي السوق في Tradu.com، نيكوس تزابوراس، قائلاً: "يشهد الذهب انتعاشاً بفضل التوقعات المتزايدة بخفض معدل الفائدة من الاحتياطي الفدرالي في سبتمبر، عقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الإيجابية وضعف بيانات الوظائف غير الزراعية في يوليو"، بحسب وكالة رويترز.

وتضع الأسواق احتمالًا بنسبة 97% لخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة الشهر المقبل، بعد أن أشارت بيانات التضخم الضعيفة لشهر يوليو/ تموز إلى تأثير محدود للتعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على الواردات، وهو ما جاء في أعقاب بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة في وقت سابق من أغسطس، مما دعم التوقعات بخفض آخر واحد على الأقل.

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

توجهات المستثمرين

ويترقب المستثمرون في الوقت الحالي المزيد من المؤشرات الأميركية خلال الأسبوع الحالي، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومبيعات التجزئة.

على الصعيد الجيوسياسي، تترقب الأوساط الأوروبية والأميركية الاجتماع المنتظر لترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقرر عقده يوم الجمعة في ولاية ألاسكا الأميركية والذي من المتوقع أن يبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال محلل السوق في سيتي إندكس وفوركس.كوم، فؤاد رزاق زادة: "إذا تجاوز الذهب مستوى المقاومة الأخير عند 3400 دولار، فمن المرجح أن يكون مدفوعاً بالتطورات الجيوسياسية أكثر من البيانات الاقتصادية".

وأضاف زادة: "مع أنني أحافظ على نظرتي الإيجابية للذهب على المدى الطويل، إلا أن نظرتي لبقية هذا العام أكثر حذراً. قد تستمر الأسعار في التماسك أو تشهد تصحيحاً طفيفاً في الأشهر المقبلة مع ارتفاع أسواق الأسهم بقوة".

وعن المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 38.50 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1339.75 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1135.23 دولار.

