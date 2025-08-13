سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 5200جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 4767 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 4550 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3904 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 3033 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 2600 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36.400 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 161738 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3353.35 دولار سعر البورصة العالمية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

تعتبر أسعار الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.