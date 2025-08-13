قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس أركان جيش الاحتلال: نتنياهو يسعى لإقالتي بعد معارضتي لخطة غزة
الأهلي يكشف لـ"صدى البلد" حقيقة العروض الليبية لأحمد عبدالقادر
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
اعترفت بغلطها.. رد بدرية طلبة على قرار تحويلها للتحقيق في المهن التمثيلية
عشان متحصلش مضاعفات خطيرة.. اعرف طرق علاج السكتة الدماغية
محافظ جنوب سيناء: نسعى لتعظيم الاستفادة من الشراكات مع الكيانات والمنظمات الدولية
شيخ الأزهر: التعريف بالقضية الفلسطينية وتاريخ القدس واجب ديني وأخلاقي
تنفيذ وصية المصيلحي.. علي جمعة يؤم صلاة الجنازة بحضور كبار رجال الدولة
جنون المعدن الأصفر .. انقلاب في أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟
برنامج تأهيلي خاص لبنتايج استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب
بدر حامد: عمار ياسر واحد من أبرز المواهب في قطاع الناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مجلس الوزراء يستعرض مع الغرف التجارية مبادرة خفض الأسعار وتوسيع الأوكازيون الصيفي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمراً صحفياً أسبوعياً بمشاركة  أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية، لاستعراض الجهود المبذولة لخفض الأسعار في الأسواق ودعم المواطنين.

استهل أحمد الوكيل كلمته بالتأكيد على أن الحوار المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ممثلاً في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والاتحادات الأخرى، أفرز مبادرة تقوم على تخفيض هوامش الربح لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعو للتفاؤل وزيادة الإنتاج. 

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بمبادرة اختيارية من القطاع الخاص، دون أي تدخل حكومي في تحديد الأسعار، انطلاقاً من دوره التاريخي كعمود فقري للاقتصاد المصري منذ الحرب العالمية الثانية وحتى جائحة كوفيد-19.

خفض أسعار السلع

وأضاف الوكيل أن رؤساء الغرف التجارية والصناعية بدأوا منذ نحو تسعة أيام في تنفيذ المبادرة، حيث تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية، ودعوة المنتجين والشُعب التجارية.

 وأكد أن المبادرة انطلقت بمجموعة من السلع كبداية، مع وجود وفرة في المعروض، بما يشجع باقي السوق على الانضمام. وفي ختام حديثه، وجه الشكر لجميع رؤساء الغرف المشاركين في المبادرة.

الأوكازيون الصيفي

من جانبه، استعرض الدكتور علاء عز نتائج خطة العمل الخاصة بالمبادرة، موضحاً أن الغرف التجارية في المحافظات الـ 27 عقدت لقاءات مع التجار وأعضاء الشُعب لتنفيذ مبادرات داخلية، من بينها تبكير موعد الأوكازيون الصيفي ليبدأ في 4 أغسطس الجاري، بالتعاون مع وزارة التموين، بمشاركة أكثر من 1600 محل، لتقديم خصومات من 10% إلى 50%، مع استمرار الأوكازيون حتى موسم المدارس لتوفير المستلزمات المدرسية والملابس والمصنوعات الجلدية بنفس نسب الخصم.

وأشار عز إلى أن وزارة التموين بدأت تطبيق المبادرة عبر الشركة القابضة ومنافذها التي تتجاوز ألف مجمع استهلاكي، بخصومات من 5% إلى 18% على نحو 640 سلعة، بينها الـ 15 سلعة أساسية، تلاها لقاءات مع منتجين ومستوردين وسلاسل تجارية لطرح خصومات من 5% إلى 20% على سلع غذائية ونظائرها، بجانب سلع هندسية وأجهزة كهربائية ومنزلية وصلت التخفيضات في بعض ماركاتها إلى 35%.

كما أوضح استمرار انخفاض أسعار السيارات بنسبة خصم من 10% إلى 25% سواء المصنعة محلياً أو المستوردة، وتراجع أسعار الخضر والفاكهة بنسبة 10% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وانخفاض سعر طن الأسمنت من أكثر من 5000 جنيه إلى أقل من 4000 جنيه بنسبة تراجع 20%، بالإضافة إلى إعلان شركات الحديد عن خفض إضافي قدره 2200 جنيه في سعر طن حديد التسليح بنسبة 6%، مع تقديم شركات مواد البناء خصومات تتراوح من 15% إلى 25%.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بالتعاون مع وزارتي التموين والتنمية المحلية، حيث وصل عددها إلى أكثر من 110 أسواق في مختلف المحافظات، توفر سلعاً بخصومات بين 15% و20%، بجانب تنفيذ أسواق المزارعين لليوم الواحد بعد نجاح تجربة غرفة الإسكندرية في خفض أسعار الخضر والفاكهة بالتعاون مع المعونة الإيطالية واتحاد المزارعين الإيطالي.

وأشار عز إلى استمرار توفير السلع المخفضة عبر منافذ الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع، ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى منافذ وزارتي الزراعة والتنمية المحلية بخصومات تصل إلى 20% عن أسعار السوق. وتوقع استمرار انخفاض الأسعار مع انضمام نحو 500 منتج يومياً للمبادرة، بما يسهم في تغطية أوسع على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت انخفاضاً في أسعار الجملة للسلع الأساسية، بما فيها البروتين، حيث تراجعت أسعار الدواجن البيضاء وبيض المائدة.

واختتم الدكتور علاء عز بتوجيه الشكر لرؤساء الغرف ومجالس إداراتها، مؤكداً أن المبادرة تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، الذي يسهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي وحجم التوظيف، وأن المُنتج للسلعة هو في الوقت نفسه مستهلك لسلعة أخرى، ما يعزز أهمية هذه الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني.

رئيس مجلس الوزراء حماية المستهلك حماية المنافسة الأوكازيون الصيفي أسعار السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

6 أطعمة قد تحمي الدماغ من الزهايمر.. تعرف عليها

6 أطعمة قد تحمي الدماغ من الزهايمر.. تعرف عليها

قطط

العلماء كشفوا السر.. لماذا تسقط القطط دائما على أقدامها؟

وسام أبو علي

مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي إلى أمريكا.. هل يعود للأهلي؟

بالصور

أخبار السيارات| السيارة الأكثر عرضة للسرقة.. ومرسيدس تحذر من انهيار الصناعة الأوروبية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

تجربة فريدة لعشاق القهوة.. ماكينة إسبرسو من محرك دراجة نارية حقيقي «BMW R 18»

ماكينة BMW اسبريسو
ماكينة BMW اسبريسو
ماكينة BMW اسبريسو

تمنع الشيخوخة والتجاعيد وتعالج القولون.. اكتشف العشبة المذهلة

التجاعيد
التجاعيد
التجاعيد

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

هبة طارق

عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

المزيد