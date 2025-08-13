مجلس الوزراء يستعرض مع الغرف التجارية مبادرة خفض الأسعار وتوسيع الأوكازيون الصيفي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمراً صحفياً أسبوعياً بمشاركة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية، لاستعراض الجهود المبذولة لخفض الأسعار في الأسواق ودعم المواطنين.

استهل أحمد الوكيل كلمته بالتأكيد على أن الحوار المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ممثلاً في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والاتحادات الأخرى، أفرز مبادرة تقوم على تخفيض هوامش الربح لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعو للتفاؤل وزيادة الإنتاج.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بمبادرة اختيارية من القطاع الخاص، دون أي تدخل حكومي في تحديد الأسعار، انطلاقاً من دوره التاريخي كعمود فقري للاقتصاد المصري منذ الحرب العالمية الثانية وحتى جائحة كوفيد-19.

خفض أسعار السلع

وأضاف الوكيل أن رؤساء الغرف التجارية والصناعية بدأوا منذ نحو تسعة أيام في تنفيذ المبادرة، حيث تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية، ودعوة المنتجين والشُعب التجارية.

وأكد أن المبادرة انطلقت بمجموعة من السلع كبداية، مع وجود وفرة في المعروض، بما يشجع باقي السوق على الانضمام. وفي ختام حديثه، وجه الشكر لجميع رؤساء الغرف المشاركين في المبادرة.

الأوكازيون الصيفي

من جانبه، استعرض الدكتور علاء عز نتائج خطة العمل الخاصة بالمبادرة، موضحاً أن الغرف التجارية في المحافظات الـ 27 عقدت لقاءات مع التجار وأعضاء الشُعب لتنفيذ مبادرات داخلية، من بينها تبكير موعد الأوكازيون الصيفي ليبدأ في 4 أغسطس الجاري، بالتعاون مع وزارة التموين، بمشاركة أكثر من 1600 محل، لتقديم خصومات من 10% إلى 50%، مع استمرار الأوكازيون حتى موسم المدارس لتوفير المستلزمات المدرسية والملابس والمصنوعات الجلدية بنفس نسب الخصم.

وأشار عز إلى أن وزارة التموين بدأت تطبيق المبادرة عبر الشركة القابضة ومنافذها التي تتجاوز ألف مجمع استهلاكي، بخصومات من 5% إلى 18% على نحو 640 سلعة، بينها الـ 15 سلعة أساسية، تلاها لقاءات مع منتجين ومستوردين وسلاسل تجارية لطرح خصومات من 5% إلى 20% على سلع غذائية ونظائرها، بجانب سلع هندسية وأجهزة كهربائية ومنزلية وصلت التخفيضات في بعض ماركاتها إلى 35%.

كما أوضح استمرار انخفاض أسعار السيارات بنسبة خصم من 10% إلى 25% سواء المصنعة محلياً أو المستوردة، وتراجع أسعار الخضر والفاكهة بنسبة 10% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وانخفاض سعر طن الأسمنت من أكثر من 5000 جنيه إلى أقل من 4000 جنيه بنسبة تراجع 20%، بالإضافة إلى إعلان شركات الحديد عن خفض إضافي قدره 2200 جنيه في سعر طن حديد التسليح بنسبة 6%، مع تقديم شركات مواد البناء خصومات تتراوح من 15% إلى 25%.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بالتعاون مع وزارتي التموين والتنمية المحلية، حيث وصل عددها إلى أكثر من 110 أسواق في مختلف المحافظات، توفر سلعاً بخصومات بين 15% و20%، بجانب تنفيذ أسواق المزارعين لليوم الواحد بعد نجاح تجربة غرفة الإسكندرية في خفض أسعار الخضر والفاكهة بالتعاون مع المعونة الإيطالية واتحاد المزارعين الإيطالي.

وأشار عز إلى استمرار توفير السلع المخفضة عبر منافذ الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع، ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى منافذ وزارتي الزراعة والتنمية المحلية بخصومات تصل إلى 20% عن أسعار السوق. وتوقع استمرار انخفاض الأسعار مع انضمام نحو 500 منتج يومياً للمبادرة، بما يسهم في تغطية أوسع على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت انخفاضاً في أسعار الجملة للسلع الأساسية، بما فيها البروتين، حيث تراجعت أسعار الدواجن البيضاء وبيض المائدة.

واختتم الدكتور علاء عز بتوجيه الشكر لرؤساء الغرف ومجالس إداراتها، مؤكداً أن المبادرة تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، الذي يسهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي وحجم التوظيف، وأن المُنتج للسلعة هو في الوقت نفسه مستهلك لسلعة أخرى، ما يعزز أهمية هذه الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني.