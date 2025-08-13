50 مليون جنيه تمويل جديد لدعم مستشفي 57357 من البنك الأهلي..تفاصيل

اعلن محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي المصري التابع للحكومة؛ عن تمويله مستشفي سرطان الأطفال 57357 بقيمة تبلغ 50 مليون جنيه؛ للمساهمة في زيادة أعدادا المستفيدين من الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفي؛ ضمن توجهات الدولة المصرية بتوجيه الجهاز المصرفي نحو دعم خدمات الرعاية الصحية الموجهة للفئات غير القادرة.



كشف "الإتربي" في تصريحات على هامش توقيع بروتوكول التعاون اليوم؛ إن هناك تعاوناً وثيقًا بين المستشفي والبنك على مدار الـ25 عاما السابقة والتي تضمنت العمل المستمر على تطوير كافة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفي خصوصا للأطفال.

من جانبها قالت دينا أبوطالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك، إن جملة الدعم المقدم من البنك لمستشفي 57357 خلال السنوات السابقة تجاوزت 200 مليون جنيه تضمنت عمليات التجهيزات والتطوير للخدمات الطبية والصحية بجانب تمويل اجراءات البحث العلمي وتطوير البنية التحتية والتقنية للمستشفي بما ينعكس على تقديم خدمات طبية وعلاجية بأحدث المعايير العالمية مجاناً للأطفال والفئات المستهدفة.