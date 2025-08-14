ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 في سوق الصاغة ارتفاعًا جديدًا في مختلف الأعيرة، بعدما سجلت تراجعًا في تعاملات مساء الأربعاء، وسط استمرار حالة التذبذب التي يشهدها المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

ورغم الزيادة الحالية، فقد فقد جرام الذهب نحو 35 جنيهًا منذ بداية الأسبوع.

سعر الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر الذهب عيار 24 بمتوسط 17.25 جنيه مقارنة بأسعار أمس، ليصل سعر البيع إلى 5234.25 جنيه وسعر الشراء 5205.75 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – زيادة بمتوسط 15 جنيهًا، ليصل سعر البيع إلى 4580 جنيهًا وسعر الشراء 4555 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما الذهب عيار 18، فقد صعد بمتوسط 12.75 جنيه، ليبلغ سعر البيع 3925.75 جنيهًا وسعر الشراء 3904.25 جنيهًا.

وفيما يخص الجنيه الذهب، فقد ارتفع سعره بمتوسط 120 جنيهًا، ليسجل البيع 36640 جنيهًا والشراء 36440 جنيهًا.

الذهب عالميًا

وبالنسبة لأونصة الذهب عالميًا، سجلت 3354.56 دولار للبيع و3354.27 دولار للشراء، بزيادة طفيفة بلغت نحو 50 سنتًا في السوق.

زيادة الإقبال العالمي على الذهب

أدت حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات الأمريكية في مجال التعرفة الجمركية إلى تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة بعد أن سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 46.3%.

وتوقعت مؤسسة «جولدمان ساكس» أن يصل سعر الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية عالميًا وتوترات التجارة الدولية.

توصيات للمستثمرين في الذهب

تجنب البيع العشوائي: لا تبيع الذهب إلا عند الضرورة، خاصة في ظل توقعات استمرار الارتفاع.

الشراء التدريجي: وزع مشترياتك على عدة مراحل لتقليل المخاطر.

تحديد الهدف الاستثماري: حدد ما إذا كان هدفك ادخارًا طويل الأجل أو مضاربة قصيرة الأجل.

متابعة المؤشرات الاقتصادية: راقب أسعار الدولار والفائدة عالميًا ومحليًا، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار الذهب.

توقعات استمرار الصعود

تشير التوقعات إلى أن سوق الذهب سيظل في حالة صعود مدعومًا بالعوامل العالمية والمحلية، ما يجعل المعدن الأصفر خيارًا جذابًا للمستثمرين والمدخرين خلال ما تبقى من العام