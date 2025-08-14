قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية في رسائل حاسمة: تدريب 5000 شرطي فلسطيني.. والمزايدة على دورنا إفلاس
عيب أوي تقولوا بنحبك يا هدى | انفعال نجم الأهلي بسبب زوجة زيزو
توقعوها السبت الجاي | بيان عاجل من الأرصاد
معجبة تحتضن محمد رمضان وتقبل يده في نيويورك | شاهد
يونيسف: 13 ألف طفل بغزة دخلوا في دائرة سوء التغذية الحاد خلال يوليو الماضي
مريض عمره 105 أعوام .. تفاصيل عملية جراحية دقيقة ونادرة بمستشفى العجوزة
البيت الأبيض: ترامب لا يريد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا .. وأولويته الدبلوماسية
إنقاذ مولود عمره 3 أيام بمستشفى الأطفال التخصصي بالبحيرة
طليقها وراء الجريمة .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف طفل من والدته بالقليوبية
البيت الأبيض: عقد مؤتمر صحفي بين ترامب وبوتين بعد انتهاء قمة ألاسكا
فتح: الحكومة الإسرائيلية شرعت في تنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية
أبو مازن: نؤكد ضرورة تولي فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة
اقتصاد

الذهب يرتفع للجلسة الثالثة بدعم تراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة الأميركية

الذهب
الذهب
وكالات

ارتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، مدفوعًا بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة، في وقت تتزايد فيه توقعات المتعاملين بشأن خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر/أيلول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1,368.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:21 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 1,417.80 دولار.

وانخفض الدولار مقتربًا من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في أسبوع.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف في يوليو/تموز، مما يعزز احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل. ويعتقد المتعاملون الآن أن خفض الفائدة في 17 سبتمبر/أيلول أصبح شبه مؤكد، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن.

وعادة ما يرتفع الذهب، الذي لا يدر عوائد، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 38.56 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1,338.33 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.3% إلى 1,136.70 دولار.

