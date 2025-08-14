بتكوين تعود إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة مع زخم الإيثريوم

ارتفعت عملة بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال تعاملات يوم الأربعاء 13 أغسطس/ آب مع تسجيلها مستوى قياسياً جديداً مقترباً من مستوى 123.7 ألف دولار.

وخلال تعاملات آخر 24 ساعة، ارتفعت عملة بتكوين بأكثر من 3% في أحدث التعاملات إلى 123570 دولاراً.

ويأتي ذلك تزامناً مع ارتفاع عملة الإيثريوم المشفرة بنحو 6% خلال تعاملات آخر 24 ساعة ليصل إلى مستوى 4770 دولاراً، في أعلى مستوياته منذ عام 2021 الذي شهد تسجيله مستويات قياسية، لتقود العملة الزخم في سوق العملات المشفرة الذي دفع بتكوين إلى العودة لتسجيل مستويات قياسية جديدة. وبلغت التدفقات الداخلة إلى صناديق الإيثريوم المتداولة في البورصة 1.5 مليار دولار حتى الآن هذا الأسبوع، مقارنة بـ 244 مليون دولار في صناديق بتكوين المتداولة في البورصة، بحسب شبكة CNBC.

ولم تُظهر صناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم أي مؤشرات على انتعاشها خلال معظم عامها الأول من التداول، حتى صيف هذا العام. وحافظت إيثريوم على سعرها فوق مستوى 4000 دولار الرئيسي هذا الأسبوع. وحفزت هذه التطورات التنظيمية الإيجابية ازدهار الاهتمام المؤسسي بالعملات المستقرة، والتي تُمثل 40% من إجمالي رسوم سلسلة الكتل، وأكثر من نصفها مدعوم بسلسلة كتل إيثريوم.

وخلال فترة الشهرين ونصف الماضية، اشترت شركات خزينة إيثريوم وصناديق الاستثمار المتداولة 3.8% من إجمالي تداولات إيثريوم، وفقاً لما أشار إليه الرئيس العالمي لأبحاث الأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد، جيف كندريك، في مذكرة صدرت يوم الأربعاء.

ورفع كندريك سعره المستهدف لإيثريوم إلى 7500 دولار بنهاية العام من 4000 دولار في التوقعات السابقة.