آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم 15-3-2025

تراجع سعر الذهب في مصر مع منتصف تعاملات صباح اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية المنتشرة على مستوي الجمهورية.

انخفاض الذهب

وصل معدل تراجع سعر جرام الذهب نحو 10 جنيهات في المتوسط داخل محلات الصاغة .

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب نحو 4540 جنيه للبيع و 4555 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر أعلي جرام ذهب وهو من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5188 جنيه للبيع و 5205 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام من أشهر عيار ذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4540 جنيه للبيع و 4555 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين المشغولات الذهبية نحو 3891 جنيه للبيع و 3904 جنيه للبيع

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3026 جنيه للبيع و 3036 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.32 ألف جنيه للبيع و 36.44 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3341 دولار للبيع و 3342 دولار للشراء

ترقب بيانات أمريكية

ينتظر المستثمرون صدور بيانات مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو في الولايات المتحدة، للحصول على مؤشرات إضافية حول اتجاه السياسة النقدية للفيدرالي.

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لليوم الثاني على التوالي، مع تراجع العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى 4.213% والعائد لأجل 30 عامًا إلى 4.803%، في ظل تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة.

ووفق أداة CME FedWatch، تسعّر الأسواق الآن خفضًا كاملًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة بنحو 60% فقط قبل أسابيع، مع احتمالات لخفض إضافي في أكتوبر وديسمبر.

تصريحات من مسؤولي الفيدرالي

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الفيدرالي بحاجة إلى خفض الفائدة بما يتراوح بين 150 و175 نقطة أساس، داعيًا لخفض فوري بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

في المقابل، أشار أوستان جولسبي، عضو الفيدرالي، إلى أن خفض الفائدة يحتاج عدة أشهر من بيانات تضخم إيجابية، فيما أكد رافائيل بوستيك أن البنك المركزي لديه "رفاهية الانتظار" قبل أي تعديل، مرجحًا خفضًا واحدًا فقط في 2025.