أنخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

يبحث عدد كبير جدا من المواطنون عن أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، والذي شهد انخفاض بسيط، مؤشرا علي استمرار نزولة.

الذهب

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الجمعة تراجعا طفيفا، رغم الارتفاع الملحوظ الذي سجله المعدن النفيس عالميا، وسط متابعة كبيرة من جانب المواطنين، خاصة فئة الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن لحماية مدخراتهم من تقلبات السوق.

ويرتبط التراجع المحلي بعدة عوامل أبرزها تذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وزيادة المعروض من الذهب في الأسواق، إلى جانب انخفاض نسبي في حجم الطلب المحلي، في ظل استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، ما دفع بعض المشترين إلى تأجيل قرارات الشراء.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24: بيع 5211 جنيه – شراء 5189 جنيه

عيار 22: بيع 4777 جنيه – شراء 4756 جنيه

عيار 21: بيع 4560 جنيه – شراء 4540 جنيه

عيار 18: بيع 3909 جنيه – شراء 3891 جنيه

عيار 14: بيع 3040 جنيه – شراء 3027 جنيه

عيار 12: بيع 2606 جنيه – شراء 2594 جنيه

الأونصة: بيع 162094 جنيه – شراء 161383 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 36480 جنيه – شراء 36320 جنيه

الأونصة بالدولار: 3335.43 دولار

أسعار الذهب اليوم

ويعود اختلاف الأسعار بين محلات الصاغة إلى تفاوت قيمة المصنعية وهامش الربح من تاجر لآخر، إضافة إلى التكاليف التشغيلية المتباينة بين المناطق، فضلا عن مستوى الخدمة وجودة المشغولات الذهبية، والعروض أو الخصومات التي قد يقدمها بعض التجار لجذب العملاء.

ويعد الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب ويستخدم غالبا في صناعة السبائك، بينما يظل عيار 21 الأكثر رواجا في المشغولات والجنيهات الذهبية، فيما يفضل عدد كبير من المستهلكين عيار 18 لما يوفره من تصميمات عصرية وأسعار أقل مقارنة بالأعيرة الأعلى.

أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أسعار الذهب لتسجل الأونصة نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين، مدفوعة بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميا.