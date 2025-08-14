التوك شو.. استقرار الذهب والعملات والطقس..«الغرف التجارية" تكشف خطة الحكومة لتخفيض الأسعار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو

رصدت قناة صدى البلد، من خلال برنامجها الصباحي "صباح البلد"، حركة أسعار الذهب في الأسواق المصرية صباح اليوم الخميس 14 أغسطس 2025.

وشهدت الأسعار استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار أعيرة الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

عيار 18: 3925 جنيهًا

عيار 21: 4580 جنيهًا

عيار 24: 5234 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم 36640 جنيهًا.

البلطي بـ120جنيها..أسعار الأسماك اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو

رصدت قناة صدى البلد، من خلال برنامجها الصباحي "صباح البلد"، أسعار الأسماك في الأسواق المحلية صباح اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، حيث شهدت بعض الأصناف استقرارًا في الأسعار بينما ارتفعت أخرى بشكل طفيف.

أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

الجمبري الكبير: 850 جنيهًا للكيلو

الجندوفلي: 180 جنيهًا للكيلو

سمك البوري: 280 جنيهًا للكيلو

سمك البلطي: 120 جنيهًا للكيلو

قشر البياض: 280 جنيهًا للكيلو

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو

رصدت قناة صدى البلد، من خلال برنامجها الصباحي "صباح البلد"، حركة أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري صباح اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، وذلك وفقًا لأحدث تحديثات البنوك.

أسعار العملات الأجنبية

الدولار الأمريكي:

الشراء: 48.27 جنيه

البيع: 48.37 جنيه

اليورو:

الشراء: 56.54 جنيه

البيع: 56.67 جنيه

الجنيه الإسترليني:

الشراء: 65.51 جنيه

البيع: 65.67 جنيه

أسعار العملات العربية

الريال السعودي:

الشراء: 12.86 جنيه

البيع: 12.89 جنيه

الدينار الكويتي:

الشراء: 158.02 جنيه

البيع: 158.39 جنيه

ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ

يهتم المواطنين اليوم بمعرفة أخبار الطقس، خاصة بعد الموجة شديدة الحرارة التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، خاصة فى المحافظات الداخلية وجنوب الصعيد، التي تشهد حالة مسبوقة من الارتفاع، حيث أن اليوم الخميس هو ذروة ارتفاعات تلك الموجة.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هو ذروة الموجة شديدة الحرارة فى أغلب محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية فى هذا الوقت من العام من خمس إلى ست درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري تصل من 41 إلى 42 درجة مئوية فى الظل، و48 إلى 49 درجة فى محافظات الأقصر وأسوان، إلى جانب إرتفاع نسب الرطوبة، والتي تجعل درجة الحرارة المحسوسة أعلي بدرجتين إلي أربع درجات.

متحدث الصحة: المبادرات الرئاسية تتولى تحويل المريض للمستشفى المناسب

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يوجد بالوزارة منظومة كاملة لمبادرات الصحة العام، وهناك مساعد وزير لتلك المبادرات، إلى جانب الإدارة المسئولة عنها، والتي هي العقل المنظم للتنسيق بين كل المبادرات والجهات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “أى شخص تم تشخيصه، المبادرة أو الجهة التي كشفت عليه من خلال الغرفة المركزية تحوله للمستشفيات المشاركة فى المبادرة من التأمين الصحي”.

إجراءات عراقية مشددة لمواجهة تكرار الحرائق.. ونجاة مروحية عسكرية في كربلاء

قالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن السلطات العراقية تكثف جهودها لتعزيز إجراءات السلامة والوقاية، في ظل تزايد حوادث الحرائق المتكررة بالمحافظات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وإن مدير عام الدفاع المدني أكد أن الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخرًا نتجت في معظمها عن التماس الكهربائي وسوء التخزين.

وأضافت، خلال رسالتها على الهواء، أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات صارمة، من بينها تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على المباني والمصانع، وإغلاق المخالف منها لعدم توفير أنظمة السلامة، إلى جانب غلق بعض الأسواق التجارية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد حادثة حريق بسوبر ماركت في مدينة الكوت أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين، ما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتوجيه تعليمات بتشديد الرقابة.

عراقيل إسرائيلية تؤخر دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

لا تزال الأزمات الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم، في ظل استمرار العراقيل والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات، خاصة عبر معبر رفح ومنفذ كرم أبو سالم.

وأفاد عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام المعبر، أن الصورة اليومية تعكس واقعًا مأساويًا من التأخير والحصار، وسط احتياجات ملحة لأهالي القطاع.

أونروا تحذر: ارتفاع خطر الجفاف في غزة بسبب الحرارة ونقص المياه

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن ازدياد مخاطر الجفاف في قطاع غزة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الحاد الذي يضرب المنطقة، بالتزامن مع أزمة حادة في توفر المياه.

غياب الوسائل الأساسية للتبريد

وأوضحت الوكالة، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السكان في غزة يفتقرون إلى أي وسيلة للتخفيف من وطأة الحر الشديد، في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والنقص الحاد في الوقود.

"الغرف التجارية" تكشف خطة الحكومة لتخفيض الأسعار على المواطن

أكد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات، مما يستدعي ضرورة شعور المواطن بثمار هذا التحسن في تفاصيل حياته اليومية.

وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص، تُوج باجتماعات دورية مع رئيس الوزراء لبحث سبل تخفيض الأسعار، خاصة بعد تحقيق وفرة كبيرة في السلع.

وفرة في السلع تغطي لأكثر من 6 أشهر

وأشار عز خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من السلع، مدعومة بأرصدة استراتيجية تكفي لأكثر من 6 أشهر، مما يفتح الباب أمام مبادرات جديدة تهدف إلى طرح السلع بأسعار تتناسب مع دخول الأسر المصرية.

مبادرة من القطاع الخاص لتوفير السلع بأسعار مناسبة

وبيّن أن المبادرة الحالية لتخفيض الأسعار تنطلق من القطاع الخاص بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، دون أي تدخل حكومي في آليات التسعير. وتشمل هذه المبادرة اجتماعات على مستوى كل محافظة بين الغرف التجارية والتجار والموردين والمصنعين لوضع خطط محلية تناسب طبيعة السوق في كل منطقة.

الخارجية السورية: التقرير الأممي يتوافق مع نتائجنا واتخذنا خطوات لمساءلة متورطي الساحل

أكدت وزارة الخارجية السورية ، أن التقرير الأممي بشأن أحداث الساحل يتسق مع نتائج اللجنة الوطنية، موضحة أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة في سبيل المساءلة بأحداث الساحل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أشارت الخارجية السورية إلى أنه تم توقيف عدد من المتورطين في أحداث الساحل بالفعل، مثمنة اعتراف التقرير الأممي بشأن أحداث الساحل بجهود الحكومة.

محافظ أسوان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة موجة الحر والعاصفة الترابية

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن المحافظة تشهد طقسًا شديد الحرارة تجاوز 48 درجة مئوية، إلى جانب عاصفة ترابية بدأت جنوبًا وامتدت لتشمل مناطق على مجرى نهر النيل، ما استدعى تفعيل خطة طوارئ شاملة لحماية المواطنين والمنشآت.

إجراءات عاجلة: وقف العمل الميداني ورفع جاهزية المستشفيات



أوضح محافظ أسوان في مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز" أن الأجهزة التنفيذية اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية، تضمنت وقف الأعمال الميدانية للعمال والمزارعين من الساعة الثانية حتى الرابعة عصرًا، إلى جانب رفع درجة الطوارئ في المستشفيات والمراكز الطبية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

ضبابية في الرؤية وإجراءات مرورية صارمة

أشار كمال إلى أن العاصفة تسببت في انخفاض الرؤية الأفقية ببعض المناطق، مؤكدًا توجيه إدارة المرور بإغلاق الطرق التي تقل فيها الرؤية عن 5 أمتار، حفاظًا على سلامة المواطنين، مع استمرار السيطرة الكاملة على حركة الطرق حتى الآن.

الصحة العالمية: انهيار كامل للبنية التحتية للمنظومة الصحية في قطاع غزة

كشفت منظمة الصحة العالمية عن انهيار كامل للبنية التحتية للمنظومة الصحية في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أوضحت الصحة العالمية أن 80 شاحنة من المساعدات الطبية دخلت غزة منذ يونيو الماضي، لافتة أن معدات طبية وصلت إلى مطار بن جوريون والسلطات الإسرئيلية منعت دخولها قطاع غزة.

المفوضية الأوروبية: ضم إسرائيل أراضي الضفة الغربية غير قانوني ونعارضه



علقت المفوضية الأوروبية عن ضم إسرائيل مناطق بالضفة الغربية، قائلة إنها ترفض أي تغييرات على الأرض لا تكون ضمن اتفاق سياسي شامل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن ضم إسرائيل أراضي الضفة الغربية غير قانوني وتعارضه.

بوتين يلتقي كبار القادة العسكريين قبل توجهه للقاء ترامب في ألاسكا

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعًا مع كبار القادة الروس، في خطوة تعكس أهمية اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر عقده في ولاية ألاسكا.

لقاء مرتقب في ظل توترات دولية

يأتي هذا اللقاء في توقيت حساس تشهده العلاقات الدولية، وسط تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن بشأن ملفات استراتيجية عدة، أبرزها الأزمة الأوكرانية والتوازنات العسكرية العالمية.

تخفيضات تصل لـ25% .. مفاجآت في أسعار "الزيرو" وقسط ممتد حتى 10 سنوات

يشهد سوق السيارات المصري حراكًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وسط تغيرات سريعة في الأسعار والطلب، خاصة على السيارات المستعملة.

فمع إعلان وكلاء السيارات تخفيضات غير مسبوقة على الطرازات الجديدة، بدأ سوق المستعمل يشهد تراجعًا واضحًا في الأسعار، مما دفع العديد من المتعاملين في السوق لإعادة تقييم معروضهم.

وفي الوقت الذي تُطلق فيه حملات ترويجية واسعة لعروض الزيرو، تصاعد الجدل حول مستقبل سعر الدولار في السوق، وهو ما يساهم بدوره في تعميق حالة الترقب والجمود بين شريحة من المستهلكين.

إعلام إسرائيلي: زيارة ترامب لتل أبيب مرهونة بمسار مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة



أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الزيارة المحتملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل ما زالت قيد التقييم، وأن إتمامها يعتمد بشكل مباشر على نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في قطاع غزة.

ملف غزة في قلب التحركات السياسية

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن ترامب يترقب تطورات المشهد الميداني والسياسي في غزة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الزيارة، وسط تقديرات بأن الملف الفلسطيني الإسرائيلي سيكون أحد أبرز محاور تحركاته الإقليمية، في حال تمت الزيارة.