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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أمازون تبدأ بيع سيارات مستعملة في هذا البلد

أمازون أوتو
أمازون أوتو
عزة عاطف

كشفت شركة أمازون العالمية عن توسع كبير في خدمة "أمازون أوتو" لتشمل الآن السيارات المستعملة والمعتمدة بالولايات المتحدة الأمريكية في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في سوق السيارات الإلكترونية وتوسيع نطاق خدماتها للمشترين والبائعين على حد سواء.

وفي المرحلة الأولى، أصبح بإمكان وكلاء هيونداي المشاركين في لوس أنجلوس عرض مخزونهم من السيارات المستعملة، بما في ذلك مركبات من علامات تجارية أخرى. 

ومن المقرر أن يتم توسيع البرنامج إلى مدن أمريكية إضافية خلال الأشهر المقبلة.

ولضمان تجربة شراء آمنة، أعلنت أمازون أن السيارات المعروضة ستتوفر معها:

سياسة إرجاع لمدة 3 أيام أو 300 ميل

  • ضمان محدود لمدة 30 يومًا أو 1000 ميل كحد أدنى
  • تقارير تاريخية شاملة لكل سيارة
  • أسعار شفافة دون رسوم خفية

كما وعدت أمازون بدمج سلس مع وكلاء السيارات، مما يُمكّن العملاء من تجربة القيادة وتصفية الخيارات بين السيارات الجديدة والمستعملة، على أن تكون الوكالات ضمن نطاق 75 ميلاً من موقع المستخدم.

وقال "فان جين"، رئيس أمازون للسيارات: "من خلال إضافة السيارات المستعملة والمعتمدة، نلبّي الطلب المتزايد من وكلائنا ونقدم لعملائنا خيارات أوسع بأسعار تناسب مختلف الميزانيات".

يذكر أن أمازون أطلقت مبيعات السيارات الجديدة عبر منصتها في ديسمبر 2024، ولديها حاليًا وكلاء في أكثر من 130 مدينة في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. 

وتصف الشركة هذا التوسع بأنه شراكة رابحة للجميع، إذ يتيح للوكلاء الوصول إلى قاعدة عملاء أمازون الضخمة، ويوفر للمتسوقين تجربة شراء أكثر سهولة شفافية. 

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