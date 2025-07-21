فتح استيراد السيارات المستعملة يُشعل المنافسة.. وتراجع وشيك في الأسعار

أكد الكاتب محمد شتا، أن سوق السيارات في مصر واسع ومعقد، ويثير تساؤلات متكررة تتطلب متابعة وتحليل دائمين، لافتًا إلى أهمية السؤال المتداول حاليًا: "هل نشتري الآن أم ننتظر؟".

حالة من الترقب

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن السوق المصري يشهد حالة من الترقب، خصوصًا مع الحديث المتزايد حول احتمال تراجع الأسعار مع نهاية الصيف، مضيفًا: "إذا ثبت سعر الدولار، وعادت مبادرة سيارات المصريين بالخارج للعمل كما أشار وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، فمن المرجح أن تنخفض أسعار السيارات بشكل ملحوظ".

وصف مبادرة سيارات المصريين بالخارج بأنها من أفضل المبادرات التي شهدها السوق المصري خلال الأربعين عامًا الماضية، مشيرًا إلى أنها ساهمت بشكل مباشر في توفير السيارات بأسعار أقل. كما دعا إلى إعادة فتح استيراد السيارات المستعملة، وخاصة الهجينة والكهربائية، لما لها من أثر كبير في خفض الأسعار وتوسيع الخيارات أمام المستهلكين.

وأوضح موقفه من السيارات الصينية قائلًا: "بصراحة، لا أركب سيارات صينية"، مشيرًا إلى أن الانبهار الكبير في مصر بها يرجع إلى خطة تسويقية محكمة نفذتها الشركات الصينية بدعم من الحكومة هناك، مؤكدًا أن هذه السيارات لم تتمكن من دخول أسواق كبرى مثل أوروبا أو الولايات المتحدة بسبب ضعف جودة التصنيع مقارنة بالمعايير العالمية.

https://www.youtube.com/watch?v=x523CfNtIfM