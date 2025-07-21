أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم سيارتين بكفر شكر

ينشر موقع صدى البلد أسماء المتوفين والمصابين فى حادث التصادم المروع الذي وقع بين سيارتين ملاكي بنزلة كوبري كفر شكر الجديد على الطريق الحر .

وضمت أسماء المتوفين كل من: أنور توفيق حسن، 54 عامًا، وعبير محمد خليفة محمود، 46 عامًا، زوجة المتوفي الأول ، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر شكر التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.

أما المصابون الذين تم استقبالهم بمستشفى كفر شكر التخصصي، هم: ملك أحمد شاهين، 17 عامًا، طالبة، مقيمة بمحافظة دمياط وماريا أحمد شاهين، 13 عامًا، مقيمة بدمياط وحمزة أحمد شاهين، 9 سنوات، مقيم بدمياط،

وعبد الرحمن مكي فتحي، 38 عامًا، دبلوم صنايع، مقيم بقرية العبادلة – مركز طوخ.

وتم تحويل 5 حالات حرجة إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية المكثفة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي علي طريق بنها المنصورة الجديد شرق الرياح التوفيقي بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وانتقلت علي الفور قوة أمنية من مركز شرطة كفر شكر، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي علي طريق بنها المنصورة الجديد شرق الرياح التوفيقي، بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين.

وتمكن رجال مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق، بعد رفع وتجنيب السيارتين بمعدات مجلس مدينة كفر شكر برئاسة المهندسة صفاء فضيل رئيس مدينة كفر شكر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.