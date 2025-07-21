مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على طريق بنها المنصورة

شهد طريق بنها المنصورة الجديد شرق الرياح التوفيقي، دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية حادث تصادم سيارتين ملاكي، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 أشخاص اخرين جري نقل الجثث والمصابين لمستشفي كفر شكر التخصصي وبنها الجامعي لتلقي العلاج، وتمكن رجال مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي علي طريق بنها المنصورة الجديد شرق الرياح التوفيقي بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وانتقلت علي الفور قوة أمنية من مركز شرطة كفر شكر، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي علي طريق بنها المنصورة الجديد شرق الرياح التوفيقي، بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين.

وتمكن رجال مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق، بعد رفع وتجنيب السيارتين بمعدات مجلس مدينة كفر شكر برئاسة المهندسة صفاء فضيل رئيس مدينة كفر شكر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.