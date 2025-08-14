إعلام إسرائيلي: زيارة ترامب لتل أبيب مرهونة بمسار مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الزيارة المحتملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل ما زالت قيد التقييم، وأن إتمامها يعتمد بشكل مباشر على نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في قطاع غزة.

ملف غزة في قلب التحركات السياسية

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن ترامب يترقب تطورات المشهد الميداني والسياسي في غزة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الزيارة، وسط تقديرات بأن الملف الفلسطيني – الإسرائيلي سيكون أحد أبرز محاور تحركاته الإقليمية، في حال تمت الزيارة.

زيارة ذات طابع رمزي وسياسي

وتأتي هذه الأنباء في ظل تكهنات بأن الزيارة، في حال حدوثها، ستحمل أبعادًا رمزية ورسائل سياسية، خاصة في ضوء مساعي ترامب لاستعادة دوره في السياسة الخارجية الأمريكية، تزامنًا مع عودته التدريجية إلى المشهد الانتخابي.