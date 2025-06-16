بي إم دبليو تعلن بدء استخدام الهيدروجين في سياراتها

في الوقت الذي بدأت فيه شعبية السيارات الكهربائية التقليدية بالتراجع، وتحجيم بعض الحكومات لطموحاتها المرتفعة بشأن معايير الاقتصاد في الوقود، بدأت شركات السيارات في إعادة التفكير في بدائل البنزين، ما بين عودة محركات البنزين واستثمار جديد في المحركات الهجينة.

لكن، في المقابل، لا تزال بعض الشركات الكبرى تبحث عن حلول أكثر استدامة.

الهيدروجين يعود إلى الواجهة

تُعد شركة بي إم دبليو الألمانية من أبرز الشركات التي تراهن على مستقبل الهيدروجين كمصدر نظيف وفعال لطاقة السيارات.

وتشاركها هذا التوجه شركات مثل هوندا، هيونداي، وتويوتا، حيث ترى جميعها أن خلايا وقود الهيدروجين يمكن أن تكون بديلًا عمليًا في العقد القادم.

طرحت بي إم دبليو بالفعل النموذج الأولي لسيارة iX5 العاملة بالهيدروجين في عام 2024، وتؤكد الشركة أنها تستعد لإطلاق أول سيارة دفع رباعي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بحلول عام 2028، ومن المرجح أن تكون مبنية على الجيل القادم من طراز X5.

في مقابلة أجرتها مجلة Driving Hydrogen، قال الدكتور «يورجن جولدنر» مدير البرنامج العام لتكنولوجيا الهيدروجين في BMW: “نعتقد أن التوقيت مناسب. بما أننا رواد في تقنيات البطاريات الكهربائية والهيدروجينية، فنحن جاهزون للريادة.”

وشدد جولدنر خلال المقابلة على أن بي إم دبليو ملتزمة بمشروع الهيدروجين، وأكد على هذه النقطة ثلاث مرات، في إشارة إلى أن الشركة ترى مستقبلًا واعدًا لهذه التقنية في النقل المستدام.

رغم التحديات المعروفة التي تواجه سيارات الهيدروجين، لا سيما ما يتعلق بـالبنية التحتية لمحطات التزود بالهيدروجين، أشار جولدنر إلى أن الأمور تتحسن في بعض الأسواق الكبرى، مثل أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية، وهو ما قد يشجع على تسريع تطوير هذه الفئة من السيارات.

حتى الآن، لم تنتج بي إم دبليو سيارة تجارية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، بل اكتفت بنماذج أولية لاختبار التقنية.

لكن خلال السنوات القليلة القادمة، تخطط الشركة للدخول بقوة إلى هذا القطاع، خصوصًا بعد اختبار ناجح للنموذج الأولي BMW iX5 Hydrogen الذي أظهر كفاءة عالية في الأداء والتنقل النظيف.