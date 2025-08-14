متحدث الصحة: المبادرات الرئاسية تتولى تحويل المريض للمستشفى المناسب

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يوجد بالوزارة منظومة كاملة لمبادرات الصحة العام، وهناك مساعد وزير لتلك المبادرات، إلى جانب الإدارة المسئولة عنها، والتي هي العقل المنظم للتنسيق بين كل المبادرات والجهات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “أى شخص تم تشخيصه، المبادرة أو الجهة التي كشفت عليه من خلال الغرفة المركزية تحوله للمستشفيات المشاركة فى المبادرة من التأمين الصحي”.

وتابع: “على إفتراض أن الشخص لا يخضع لأى منظومة تأمينية، فيتم تحويله للمستشفيات المشاركة فى منظومة العلاج على نفقة الدولة”.