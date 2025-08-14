"الغرف التجارية" تكشف خطة الحكومة لتخفيض الأسعار على المواطن

أكد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات، مما يستدعي ضرورة شعور المواطن بثمار هذا التحسن في تفاصيل حياته اليومية.

وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص، تُوج باجتماعات دورية مع رئيس الوزراء لبحث سبل تخفيض الأسعار، خاصة بعد تحقيق وفرة كبيرة في السلع.

وفرة في السلع تغطي لأكثر من 6 أشهر

وأشار عز خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من السلع، مدعومة بأرصدة استراتيجية تكفي لأكثر من 6 أشهر، مما يفتح الباب أمام مبادرات جديدة تهدف إلى طرح السلع بأسعار تتناسب مع دخول الأسر المصرية.

مبادرة من القطاع الخاص لتوفير السلع بأسعار مناسبة

وبيّن أن المبادرة الحالية لتخفيض الأسعار تنطلق من القطاع الخاص بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، دون أي تدخل حكومي في آليات التسعير. وتشمل هذه المبادرة اجتماعات على مستوى كل محافظة بين الغرف التجارية والتجار والموردين والمصنعين لوضع خطط محلية تناسب طبيعة السوق في كل منطقة.

أوكازيون الصيف يبدأ مبكرًا بتخفيضات تصل إلى 50%

وفي سياق متصل، أعلن عز أن وزير التموين قرر بدء الأوكازيون الصيفي في 4 أغسطس ولمدة شهر، بالتزامن مع استعدادات دخول المدارس.

وتشهد التخفيضات نسبًا تتراوح بين 10% و50%، بل وتتجاوز ذلك في بعض المحال، ما يسهم في تسهيل حصول الأسر على احتياجاتها بأسعار مخفضة.