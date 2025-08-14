قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مركز الأزهر يكشف عن 5 أمور أوصى بها النبي.. فاغتنمها تكن أسعد الناس
الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث في الموسم الجديد .. شاهد
بعت الفلوس على حساب زوجته.. صراف يستولى على أموال شركة أدوية
27 و28 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر
وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن
يحمل سلاح ناري.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي رجل على سيدة بالإسكندرية
سموتريتش : قيام دولة فلسطينية يعرض وجود إسرائيل للخطر
قبل مباراة فاركو.. الخطيب يصدرا قرارا عاجلا في الأهلي| ماذا حدث؟
بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك
وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم
25 و26 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر
هبة طارق تعترف: برقص بالعباية السودا قدام الكاميرا علشان المشاهدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"الغرف التجارية" تكشف خطة الحكومة لتخفيض الأسعار على المواطن

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات، مما يستدعي ضرورة شعور المواطن بثمار هذا التحسن في تفاصيل حياته اليومية. 

وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص، تُوج باجتماعات دورية مع رئيس الوزراء لبحث سبل تخفيض الأسعار، خاصة بعد تحقيق وفرة كبيرة في السلع.

وفرة في السلع تغطي لأكثر من 6 أشهر

وأشار عز خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من السلع، مدعومة بأرصدة استراتيجية تكفي لأكثر من 6 أشهر، مما يفتح الباب أمام مبادرات جديدة تهدف إلى طرح السلع بأسعار تتناسب مع دخول الأسر المصرية.

مبادرة من القطاع الخاص لتوفير السلع بأسعار مناسبة

وبيّن أن المبادرة الحالية لتخفيض الأسعار تنطلق من القطاع الخاص بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، دون أي تدخل حكومي في آليات التسعير. وتشمل هذه المبادرة اجتماعات على مستوى كل محافظة بين الغرف التجارية والتجار والموردين والمصنعين لوضع خطط محلية تناسب طبيعة السوق في كل منطقة.

أوكازيون الصيف يبدأ مبكرًا بتخفيضات تصل إلى 50%

وفي سياق متصل، أعلن عز أن وزير التموين قرر بدء الأوكازيون الصيفي في 4 أغسطس ولمدة شهر، بالتزامن مع استعدادات دخول المدارس.

 وتشهد التخفيضات نسبًا تتراوح بين 10% و50%، بل وتتجاوز ذلك في بعض المحال، ما يسهم في تسهيل حصول الأسر على احتياجاتها بأسعار مخفضة.

وزير التموين الأوكازيون الصيفي الاقتصاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

شوبير

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

متى ينزل الله إلى السماء

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. بهذه الساعة قبل الفجر

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ينعى والد الشيخ علي الدين أبو عوض

مجمع البحوث الإسلامية

(البحوث الإسلامية) يكرم الفائزين في مسابقة (ثقافة بلادي 2)..الاثنين

جانب من الملتقى

ملتقى الجامع الأزهر: الإيمان واليقين سبب صمود المسلمين في غزوة مؤتة.. وغزة اليوم تعيد المشهد

بالصور

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد