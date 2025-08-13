"متحدث الوزراء": التنسيق مع الغرف التجارية والقطاع الخاص يسهم في تراجع الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة نجحت في هذا العام تحقيق الاستقرار في المؤشرات الكلية للاقتصاد وعلى رأسها التضخم وتراجع التضخم طبقا للمؤشرات المعلنة، موضحًا: "انخفض التضخم في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه من 14.4% إلى 13.1%".

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الربع الثاني لعام 2025 شهد انخفاض التضخم أيضا، كما يتم تنسيق بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية والقطاع الخاص بأن يؤدي انخفاض التضخم بجانب إجراءات عديدة قامت بها الحكومة إلى تراجع الأسعار".

وتابع: "على سبيل المثال، بخلاف التخفيضات التي تم الإعلان عنها اليوم، فإننا إذا راجعنا مستوى معدل الأسعار، سنجد أن أسعار بعض السلع تراجعت/ ونترف بأن هناك سلع أخرى ربما لم تتراجع بدرجة كبيرة أو كان هناك ثبات في أسعارها".

وأكد، أن الحكومة عملت على زيادة المتاح من السلع، وتم إطلاق سوق اليوم الواحد في العديد من المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى التخفيضات والأوكازيونات بالتعاون مع القطاع الخاص، من أجل ضبط الأسعار.