قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
لمدة 12 يوما.. تفاصيل غلق طريق الكورنيش جزئيا بالمنتزه شرقي الإسكندرية
القافلة الـ 15 من المساعدات المصرية تصل معبر رفح رغم العراقيل | فيديو
كواليس وفاة شاب إثر إجرائه عملية جراحية بمستشفى خاص في المحلة
إعلان عبري يكشف ملامح الخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح غزة
الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو
بعد حادث طعـ.ـن .. وزير الأوقاف يطمئن على الحالة الصحية لـ إمام مسجد في قنا
الفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضح
القبض على شخص استعرض بسيارته في طريق «السويس - القاهرة»
رئيس الأركان يقدم التهنئة لـ صدام خليفة حفتر نائب القائد العام للجيش الليبي
هل يجوز الاستغفار بنية قضاء حاجة دنيوية .. ماذا قال علماء الفتوى؟
القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالعجوزة والدقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القافلة الـ 15 من المساعدات المصرية تصل معبر رفح رغم العراقيل | فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال أحمد عبد الرازق، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن القافلة الخامسة عشرة من المساعدات الإنسانية المصرية انطلقت فجر اليوم نحو قطاع غزة، في إطار جهود مستمرة لتفويج شحنات الإغاثة منذ 27 يوليو الماضي.

وأشار المراسل، خلال رسالته على الهواء، إلى أن القصف ما زال مستمرًا في مناطق متفرقة بالقطاع، لا سيما جنوبه ووسطه، مع تصاعد أعمدة الدخان، بينما يواصل الجانب الإسرائيلي عند معبر كرم أبو سالم فرض العراقيل والتعنت الذي يحد من دخول أكبر كمية ممكنة من المساعدات.

وأضاف عبد الرازق أن الهلال الأحمر المصري ينسق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتوفير الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع، وتعمل الدولة المصرية على إدخال الشحنات بشكل يومي رغم التحديات، مشيرًا إلى تجهيز الفوج الثالث من القافلة حاليًا، فيما تنتظر آلاف الشاحنات الأخرى دورها في الدخول عند السماح بذلك.

وأوضح المراسل أن المساعدات تشمل السلال الغذائية، وأجولة الدقيق، والوجبات الساخنة، والخبز الطازج الذي يتم إعداده في المطبخ الإنساني بمركز الدعم التمويني في مدينة الشيخ زويد، إلى جانب مستلزمات العناية الشخصية، بمشاركة نحو 35 ألف متطوع وموظفين رسميين من مختلف الجهات المصرية.

ولفت عبد الرازق إلى أن جهود مصر لا تقتصر على الطريق البري فقط، بل تشمل أيضًا الإمدادات الجوية لتوصيل المساعدات إلى المناطق التي تعيقها الأوضاع الميدانية، مؤكداً الاحترافية والانضباط في إدارة هذه المنظومة لضمان وصولها إلى المحتاجين في قطاع غزة.

معبر رفح المساعدات الإنسانية قطاع غزة غزة الجانب الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

شوبير

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

متى ينزل الله إلى السماء

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. بهذه الساعة قبل الفجر

المتهمتين + دعارة القاهرة الجديدة

قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

أحمد فتوح

موقف يانيك فيريرا من عودة أحمد فتوح للمشاركة مع الزمالك

سيف زاهر

الأهلي يتقدم بطلب استقدام حكام أجانب لمواجهة بيراميدز

خماسي حديث

انطلاق منافسات نصف نهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما

بالصور

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

فيديو

ابراهيم سعيد

حجزت على أملاكه.. طليقة إبراهيم سعيد تحاصره وتمنعه من السفر

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد