القافلة الـ 15 من المساعدات المصرية تصل معبر رفح رغم العراقيل | فيديو

قال أحمد عبد الرازق، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن القافلة الخامسة عشرة من المساعدات الإنسانية المصرية انطلقت فجر اليوم نحو قطاع غزة، في إطار جهود مستمرة لتفويج شحنات الإغاثة منذ 27 يوليو الماضي.

وأشار المراسل، خلال رسالته على الهواء، إلى أن القصف ما زال مستمرًا في مناطق متفرقة بالقطاع، لا سيما جنوبه ووسطه، مع تصاعد أعمدة الدخان، بينما يواصل الجانب الإسرائيلي عند معبر كرم أبو سالم فرض العراقيل والتعنت الذي يحد من دخول أكبر كمية ممكنة من المساعدات.

وأضاف عبد الرازق أن الهلال الأحمر المصري ينسق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتوفير الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع، وتعمل الدولة المصرية على إدخال الشحنات بشكل يومي رغم التحديات، مشيرًا إلى تجهيز الفوج الثالث من القافلة حاليًا، فيما تنتظر آلاف الشاحنات الأخرى دورها في الدخول عند السماح بذلك.

وأوضح المراسل أن المساعدات تشمل السلال الغذائية، وأجولة الدقيق، والوجبات الساخنة، والخبز الطازج الذي يتم إعداده في المطبخ الإنساني بمركز الدعم التمويني في مدينة الشيخ زويد، إلى جانب مستلزمات العناية الشخصية، بمشاركة نحو 35 ألف متطوع وموظفين رسميين من مختلف الجهات المصرية.

ولفت عبد الرازق إلى أن جهود مصر لا تقتصر على الطريق البري فقط، بل تشمل أيضًا الإمدادات الجوية لتوصيل المساعدات إلى المناطق التي تعيقها الأوضاع الميدانية، مؤكداً الاحترافية والانضباط في إدارة هذه المنظومة لضمان وصولها إلى المحتاجين في قطاع غزة.