حاتم صابر: إحباط محاولة اقتحام القنصلية المصرية في إسطنبول لم يكن مصادفة

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن إحباط محاولة اقتحام القنصلية المصرية في إسطنبول لم يكن مصادفة، بل نتيجة تخطيط استخباراتي محكم، مشيرا إلى أن الواقعة تؤكد وجود درجة عالية من اليقظة الأمنية والتنسيق المتبادل بين الجهات الأمنية المصرية والسلطات الأمنية التركية.

وقال حاتم صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن أهمية هذه الواقعة تكمن في أنها تعكس تحول الإجراءات الأمنية من منطق رد الفعل إلى الفعل السريع والقراءة المبكرة للمؤشرات، مع رصد الشبكات المحرضة وتجفيف مساراتها.

وتابع خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن تصنيف تركيا لهؤلاء العناصر ضمن ما يُعرف بكود إرهاب يعكس تنفيذ عمل استخباراتي استباقي دقيق، يهدف إلى قطع الطريق على الإرهاب العابر للحدود