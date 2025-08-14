قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مركز الأزهر يكشف عن 5 أمور أوصى بها النبي.. فاغتنمها تكن أسعد الناس
الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث في الموسم الجديد .. شاهد
بعت الفلوس على حساب زوجته.. صراف يستولى على أموال شركة أدوية
27 و28 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر
وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن
يحمل سلاح ناري.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي رجل على سيدة بالإسكندرية
سموتريتش : قيام دولة فلسطينية يعرض وجود إسرائيل للخطر
قبل مباراة فاركو.. الخطيب يصدرا قرارا عاجلا في الأهلي| ماذا حدث؟
بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك
وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم
25 و26 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر
هبة طارق تعترف: برقص بالعباية السودا قدام الكاميرا علشان المشاهدات
توك شو

أونروا تحذر: ارتفاع خطر الجفاف في غزة بسبب الحرارة ونقص المياه

منار عبد العظيم

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن ازدياد مخاطر الجفاف في قطاع غزة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الحاد الذي يضرب المنطقة، بالتزامن مع أزمة حادة في توفر المياه.

غياب الوسائل الأساسية للتبريد

وأوضحت الوكالة، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السكان في غزة يفتقرون إلى أي وسيلة للتخفيف من وطأة الحر الشديد، في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والنقص الحاد في الوقود.

دعوة لوقف إطلاق النار العاجل

وأكدت أونروا أن الوضع الإنساني يزداد تدهورًا، وشددت على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع، كخطوة أولى وأساسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان ومنع تفاقم الكارثة البيئية والصحية.

الأمم المتحدة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

شوبير

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

متى ينزل الله إلى السماء

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. بهذه الساعة قبل الفجر

اجتماع المجلس الأعلى للطاقة

الأعلى للطاقة: توفير الكهرباء لـ 14 مشروعا صناعيا وخطوط إنتاج جديدة

معهد ناصر

معهد ناصر يعلن استقبال الجراح العالمي أحمد حلاوة.. التفاصيل وطرق الحجز

أرشيفية

الميكروويف أم الفرن الكهربائى أقل استهلاكا للكهرباء ؟

بالصور

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

طريقة عمل البطاطس المهروسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

