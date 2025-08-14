أونروا تحذر: ارتفاع خطر الجفاف في غزة بسبب الحرارة ونقص المياه

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن ازدياد مخاطر الجفاف في قطاع غزة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الحاد الذي يضرب المنطقة، بالتزامن مع أزمة حادة في توفر المياه.

غياب الوسائل الأساسية للتبريد

وأوضحت الوكالة، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السكان في غزة يفتقرون إلى أي وسيلة للتخفيف من وطأة الحر الشديد، في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والنقص الحاد في الوقود.

دعوة لوقف إطلاق النار العاجل

وأكدت أونروا أن الوضع الإنساني يزداد تدهورًا، وشددت على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع، كخطوة أولى وأساسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان ومنع تفاقم الكارثة البيئية والصحية.