جنون المعدن الأصفر .. انقلاب في أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

يراقب المستثمرون والادخارون حركة اسعار الذهب يوميا، حيث تعكس توازنات اقتصادية ذات اثر مباشر على القوة الشرائية، وتؤثر تحركات السعر على قرارات الادخار والانفاق، لذا يبحث كثيرون عن توقيت مناسب للشراء سواء لاغراض ادخار طويل الاجل، او لاغراض تقليل المخاطر في المحفظة المالية، وتصبح مقارنة اسعار العيارات المختلفة ومعرفة فرق البيع والشراء لدى التجار خطوة اساسية قبل اتخاذ اي قرار شراء لتفادي التكاليف الخفية مثل عمولات الصياغة وفوارق التسليم.

سعر أوقية الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سبائك الذهب لن تخضع لأي رسوم جمركية، في خطوة أنهت حالة القلق التي سيطرت على أسواق المعادن الثمينة العالمية، بالإضافة إلى آمال عقد محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

سجل سعر أوقية الذهب، رقما جديدا، حيث وصل سعر البيع اليوم إلى 3356.54 دولار، وبالنسبة لأسعار مصنعية الذهب في السوق المصري فتتراوح قيمته من 100 إلى 200 جنيه حيث يتم تحديد القيمة بناء على طبيعة المشغولات وصناعة الذهب.

ارتباط السعر العالمي بتغيرات السياسة النقدية وأسواق العملات

يتاثر سعر الذهب عالميا بقرارات البنوك المركزية المتعلقة بمعدلات الفائدة وبقوة الدولار، بالاضافة الى مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي، فرفع اسعار الفائدة يجعل الاحتفاظ بالاصول النقدية اكثر جاذبية على حساب الذهب.

بينما تراجع الفائدة أو زيادة المخاطر الجيوسياسية يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، ويؤدي هذا التفاعل الى تقلبات تترجم بسرعة الى اسواق الصاغة المحلية، حيث تنعكس حركات الاسعار العالمية على سعر الجرام بنسب متفاوتة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء

تتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة، ما يلي:

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 36.600 جنيه.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5229 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4575 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3921 جنيهًا للشراء.