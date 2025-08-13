قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
"صدى البلد" يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الأهلي
إيه اللي مزعلك؟.. أحمد موسى يرد على هجوم القناة الـ 14 الإسرائيلية عليه
أصل الحكاية

جنون المعدن الأصفر .. انقلاب في أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

اسعار الذهب
اسعار الذهب
خالد يوسف

يراقب المستثمرون والادخارون حركة اسعار الذهب يوميا، حيث تعكس توازنات اقتصادية ذات اثر مباشر على القوة الشرائية، وتؤثر تحركات السعر على قرارات الادخار والانفاق، لذا يبحث كثيرون عن توقيت مناسب للشراء سواء لاغراض ادخار طويل الاجل، او لاغراض تقليل المخاطر في المحفظة المالية، وتصبح مقارنة اسعار العيارات المختلفة ومعرفة فرق البيع والشراء لدى التجار خطوة اساسية قبل اتخاذ اي قرار شراء لتفادي التكاليف الخفية مثل عمولات الصياغة وفوارق التسليم.

سعر أوقية الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سبائك الذهب لن تخضع لأي رسوم جمركية، في خطوة أنهت حالة القلق التي سيطرت على أسواق المعادن الثمينة العالمية، بالإضافة إلى آمال عقد محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

سجل سعر أوقية الذهب، رقما جديدا، حيث وصل سعر البيع اليوم إلى 3356.54 دولار، وبالنسبة لأسعار مصنعية الذهب في السوق المصري فتتراوح قيمته من 100 إلى 200 جنيه حيث يتم تحديد القيمة بناء على طبيعة المشغولات وصناعة الذهب.

ارتباط السعر العالمي بتغيرات السياسة النقدية وأسواق العملات

يتاثر سعر الذهب عالميا بقرارات البنوك المركزية المتعلقة بمعدلات الفائدة وبقوة الدولار، بالاضافة الى مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي، فرفع اسعار الفائدة يجعل الاحتفاظ بالاصول النقدية اكثر جاذبية على حساب الذهب.

بينما تراجع الفائدة أو زيادة المخاطر الجيوسياسية يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، ويؤدي هذا التفاعل الى تقلبات تترجم بسرعة الى اسواق الصاغة المحلية، حيث تنعكس حركات الاسعار العالمية على سعر الجرام بنسب متفاوتة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء

تتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة، ما يلي: 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 36.600 جنيه.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5229 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4575 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3921 جنيهًا للشراء.

جنون المعدن الأصفر اسعار الذهب محلات الصاغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك

فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟

أخبار السيارات| السيارة الأكثر عرضة للسرقة.. ومرسيدس تحذر من انهيار الصناعة الأوروبية

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

تجربة فريدة لعشاق القهوة.. ماكينة إسبرسو من محرك دراجة نارية حقيقي «BMW R 18»

