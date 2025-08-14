قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً.. إجازة المول النبوي للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب ناشئي اليد يواجه إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم
الأهلي يطلب حكام أجانب لمواجهة بيراميدز بالدوري
انقلاب سيارة نقل على الطريق الأوسطي في أكتوبر
تعرف علي غيابات الأهلي أمام فاركو بالدوري
ماتت وهي بتخدم المرضي .. وزير الصحة ينعي ممرضة بمستشفي مطروح العام
الوزراء يوافق على قواعد عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم السكني
حريق مروع بقرية «طنامل» بالدقهلية يودي بحياة أربعيني ويصيب طفلة.. الأنبوبة السبب
وفاة شخص وإصابة 20 آخرين في انقلاب سيارة عمال بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي
من اللحوم إلى الدقيق .. الدقهلية تواجه الغش التجاري بحملات مكثفة و220 محضرًا | صور
بوتين يلتقي كبار القادة العسكريين قبل توجهه للقاء ترامب في ألاسكا
لفتة إنسانية من تشيلسي لعائلة جوتا بعد حصد جائزة كأس العالم للأندية
توك شو

تخفيضات تصل لـ25% .. مفاجآت في أسعار "الزيرو" وقسط ممتد حتى 10 سنوات

منار عبد العظيم

يشهد سوق السيارات المصري حراكًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وسط تغيرات سريعة في الأسعار والطلب، خاصة على السيارات المستعملة.

 فمع إعلان وكلاء السيارات تخفيضات غير مسبوقة على الطرازات الجديدة، بدأ سوق المستعمل يشهد تراجعًا واضحًا في الأسعار، مما دفع العديد من المتعاملين في السوق لإعادة تقييم معروضهم.

وفي الوقت الذي تُطلق فيه حملات ترويجية واسعة لعروض الزيرو، تصاعد الجدل حول مستقبل سعر الدولار في السوق، وهو ما يساهم بدوره في تعميق حالة الترقب والجمود بين شريحة من المستهلكين.

سيارات زيرو

رابطة السيارات تخفيضات الزيرو هبطت بأسعار المستعمل

قال محمود حماد، رئيس قطاع السيارات المستعملة برابطة تجار السيارات، إن العروض القوية التي قدمها الوكلاء على السيارات الجديدة أثّرت بشكل مباشر على سوق المستعمل، مشيرًا إلى أن الأسعار في هذا القطاع انخفضت فعليًا، بعد فترة من التقييمات المبالغ فيها لبعض الطرازات القديمة.

وأضاف حماد، أن بعض السيارات المستعملة كانت تُعرض بأسعار غير منطقية، تفوق أحيانًا قيمة السيارات الجديدة التي أصبحت متاحة بكماليات إضافية وضمانات ممتدة تصل إلى 10 سنوات، وهو ما جعل المستهلك يعيد التفكير في اختياره ويتوجه للزيرو.

الوكيل: انخفاضات سعرية بين 10% و25% في السوق

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات  سواء المحلية أو المستوردة شهد خلال الأسابيع الماضية تراجعًا في الأسعار تتراوح بين 10% و25%، بحسب نوع السيارة وطرازها ومصدرها.

وأوضح الوكيل، أن هذه التراجعات تعكس حالة من التصحيح السعري بعد موجات ارتفاعات غير مبررة كانت مدفوعة بأزمات الاستيراد وتذبذب أسعار الصرف خلال العامين الماضيين.

شائعات انخفاض الدولار تعمق حالة الترقب

وفي سياق موازٍ، انتقد حماد الحملات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج لاحتمالات انخفاض الدولار إلى مستويات 40 أو 45 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه التوقعات غير واقعية في المدى القريب، وتُسهم بشكل مباشر في تجميد قرارات الشراء لدى المواطنين.

من التضخم إلى التصحيح

تشير تحركات السوق إلى دخول مرحلة من التصحيح السعري، لا سيما في قطاع المستعمل الذي ظل يعاني من الفجوة السعرية بين العرض والطلب، بفعل قلة المعروض من السيارات الجديدة على مدار الفترات السابقة. ومع عودة الاستيراد وتوسع الوكلاء في تقديم العروض، بدأت الأسواق في استعادة بعض من توازنها.

ويتوقع الخبراء أن تستمر وتيرة التراجع النسبي في أسعار السيارات المستعملة، لا سيما إذا تواصلت العروض على الزيرو، واستقرت أوضاع سعر الصرف خلال الربع الأخير من العام الجاري.

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

