تخفيضات تصل لـ25% .. مفاجآت في أسعار "الزيرو" وقسط ممتد حتى 10 سنوات

يشهد سوق السيارات المصري حراكًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وسط تغيرات سريعة في الأسعار والطلب، خاصة على السيارات المستعملة.

فمع إعلان وكلاء السيارات تخفيضات غير مسبوقة على الطرازات الجديدة، بدأ سوق المستعمل يشهد تراجعًا واضحًا في الأسعار، مما دفع العديد من المتعاملين في السوق لإعادة تقييم معروضهم.

وفي الوقت الذي تُطلق فيه حملات ترويجية واسعة لعروض الزيرو، تصاعد الجدل حول مستقبل سعر الدولار في السوق، وهو ما يساهم بدوره في تعميق حالة الترقب والجمود بين شريحة من المستهلكين.

رابطة السيارات تخفيضات الزيرو هبطت بأسعار المستعمل

قال محمود حماد، رئيس قطاع السيارات المستعملة برابطة تجار السيارات، إن العروض القوية التي قدمها الوكلاء على السيارات الجديدة أثّرت بشكل مباشر على سوق المستعمل، مشيرًا إلى أن الأسعار في هذا القطاع انخفضت فعليًا، بعد فترة من التقييمات المبالغ فيها لبعض الطرازات القديمة.

وأضاف حماد، أن بعض السيارات المستعملة كانت تُعرض بأسعار غير منطقية، تفوق أحيانًا قيمة السيارات الجديدة التي أصبحت متاحة بكماليات إضافية وضمانات ممتدة تصل إلى 10 سنوات، وهو ما جعل المستهلك يعيد التفكير في اختياره ويتوجه للزيرو.

الوكيل: انخفاضات سعرية بين 10% و25% في السوق

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات سواء المحلية أو المستوردة شهد خلال الأسابيع الماضية تراجعًا في الأسعار تتراوح بين 10% و25%، بحسب نوع السيارة وطرازها ومصدرها.

وأوضح الوكيل، أن هذه التراجعات تعكس حالة من التصحيح السعري بعد موجات ارتفاعات غير مبررة كانت مدفوعة بأزمات الاستيراد وتذبذب أسعار الصرف خلال العامين الماضيين.

شائعات انخفاض الدولار تعمق حالة الترقب

وفي سياق موازٍ، انتقد حماد الحملات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج لاحتمالات انخفاض الدولار إلى مستويات 40 أو 45 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه التوقعات غير واقعية في المدى القريب، وتُسهم بشكل مباشر في تجميد قرارات الشراء لدى المواطنين.

من التضخم إلى التصحيح

تشير تحركات السوق إلى دخول مرحلة من التصحيح السعري، لا سيما في قطاع المستعمل الذي ظل يعاني من الفجوة السعرية بين العرض والطلب، بفعل قلة المعروض من السيارات الجديدة على مدار الفترات السابقة. ومع عودة الاستيراد وتوسع الوكلاء في تقديم العروض، بدأت الأسواق في استعادة بعض من توازنها.

ويتوقع الخبراء أن تستمر وتيرة التراجع النسبي في أسعار السيارات المستعملة، لا سيما إذا تواصلت العروض على الزيرو، واستقرت أوضاع سعر الصرف خلال الربع الأخير من العام الجاري.