محافظ أسوان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة موجة الحر والعاصفة الترابية

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن المحافظة تشهد طقسًا شديد الحرارة تجاوز 48 درجة مئوية، إلى جانب عاصفة ترابية بدأت جنوبًا وامتدت لتشمل مناطق على مجرى نهر النيل، ما استدعى تفعيل خطة طوارئ شاملة لحماية المواطنين والمنشآت.

إجراءات عاجلة: وقف العمل الميداني ورفع جاهزية المستشفيات


أوضح محافظ أسوان في مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز" أن الأجهزة التنفيذية اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية، تضمنت وقف الأعمال الميدانية للعمال والمزارعين من الساعة الثانية حتى الرابعة عصرًا، إلى جانب رفع درجة الطوارئ في المستشفيات والمراكز الطبية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

ضبابية في الرؤية وإجراءات مرورية صارمة
أشار كمال إلى أن العاصفة تسببت في انخفاض الرؤية الأفقية ببعض المناطق، مؤكدًا توجيه إدارة المرور بإغلاق الطرق التي تقل فيها الرؤية عن 5 أمتار، حفاظًا على سلامة المواطنين، مع استمرار السيطرة الكاملة على حركة الطرق حتى الآن.

تأمين النقل النهري والجوي خلال الأحوال الجوية
وفيما يخص النقل النهري، تم توجيه العبارات السياحية و"الكروز" إلى الرسو الفوري لحين تحسن الأحوال الجوية. أما مطارا أسوان وأبو سمبل، فاستمرا في العمل مع إدخال تعديلات طفيفة على مسارات الهبوط، لتأمين حركة الطيران.

متابعة مستمرة وتوقعات بانفراج قريب
أكد محافظ أسوان أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات تتابع على مدار الساعة جميع البلاغات الطارئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، متوقعًا انقشاع العاصفة خلال ساعات، وانخفاض درجات الحرارة بدءًا من السبت المقبل.

السياحة مستمرة وإجراءات لحماية الزوار
طمأن كمال المواطنين والسياح بأن الموسم الصيفي السياحي في أسوان يسير بشكل جيد، مع نسب إشغال تتراوح بين 50 و60%، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية والبرامج الترفيهية على العائمات تضمن سلامة الزوار في ظل الظروف الجوية الاستثنائية.

