تدخل سريع لمحافظ أسوان لحل مشكلةالمحولات الكهربائية المغذية لمحطات الصرف بالمراسى السياحية

فى تدخل سريع من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لحل مشكلة المحولات الكهربائية المغذية لمحطات الصرف الصحى الخاصة بالمراسى السياحية والفنادق القائمة بكورنيش النيل الجديد.

أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته أثناء جولته الميدانية للمسئولين بقطاع كهرباء أسوان بقيادة المهندس محمد فوزى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس عامر أبو حلاوة لسرعة إقامة غرفة مؤمنة لمحولات الكهرباء بالجانب الشمالى من كورنيش النيل الجديد ، حيث سيتم البدء بتركيب محول قدرة 500 كيلو . فولت / أمبير لتغذية محطات الصرف الصحى وسحب الصرف الخاص بالبواخر السياحية تأكيداً بأن هذه المراسى صديقة للبيئة .

جهود متنوعة

وأوضح بأن تنفيذ هذا الإجراء يأتى نتيجة تعرض هذه المحولات فى الأعوام السابقة للسرقة مما أدى إلى تأخر تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد عن المعدلات المخطط لها.

وأكد محافظ أسوان على أننا خلال الفترة الحالية على دفع العمل بكافة المشروعات الجارية والتدخل لإيجاد حلول سريعة للمتعثرة منها أو المتوقفة لدخولها الخدمة لتعود بالعوائد الإيجابية على المواطن الأسوانى .

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان بتنظيم حملة مسائية قادها إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، وقسم شرطة المرافق لتحقيق المواجهة الحازمة لعربات الحنطور المخالفة ، والقضاء على العشوائية ، وتقنين أوضاعها.

ويأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، ومواجهة كافة المظاهر السلبية لإعادة المظهر الحضارى لعروس المشاتى أمام المواطنين والزائرين والأفواج السياحية الوافدة.

وأشار المحافظ على ضرورة إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى أحصنة أو دواب يتم ضبطها ، ومنع التراكى لعربات الحنطور على كورنيش النيل ، وإلزامهم بالمواعيد والتوقيتات التى تحددها الشركات السياحية المنظمة لتنظيم حركة سيرهم ، وقد تم تشكيل لجنة تضم الوحدة المحلية وشرطة المرافق والمرور والنقل البطئ للسيطرة على أى مخالفات للحنطور والتعامل الفورى مع أصحابها من خلال إستمرارية الحملات الإنضباطية.