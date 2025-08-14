قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان: إيقاف النشاط الملاحي بنهر النيل وبحيرة ناصر لسوءالأحوال الجوية .. شاهد

سوء الأحوال الجوية
سوء الأحوال الجوية
محمد عبد الفتاح

لليوم الثانى على التوالى ، أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المختصة بمواصلة رفع درجة الإستعداد القصوى فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة الحالية ، وتقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية التى تشهدها مختلف أنحاء المحافظة فى ظل العاصفة الترابية ، حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر فى أسوان وأبو سمبل .

وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة حيث أن الوضع مستقر حالياً دون وقوع أى خسائر .

فيما قامت إدارة المرور بالتنبية على سائقى السيارات والمركبات بتوخى الحذر أثناء السير بالطرق السريعة كالصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى ، وأيضاً طريق أسوان / القاهرة الزراعى ، والطرق الداخلية .

الأحوال الجوية

ومن جانبه حذر المهندس سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على إختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحى بالمسار الملاحى أسوان / الأقصر ، وكامل مسطح بحيرة ناصر بصفة مؤقتة لحين تحسن الأحوال الجوية ، وهدوء  الرياح وصفاء الجو والنقاء من الشوائب والأتربة العالقة وزيادة مدى الرؤية الأفقية .

كما حذر مدير فرع هيئة النقل النهرى العائمات من المغادرة من المراسى والإبحار بصفة قطعية ، على جميع العائمات النهرية المبحرة الأن بالفعل توخى أعلى درجات الحرص أثناء الإبحار  وإجراء مناورات تراكى  بموضع  أمن أو وصولها لاقرب مرسى للرسو ، وعلى جميع العائمات النهرية إنارة كامل الأنوار الملاحية والسطح المشمس وأنوار الجانبين .

وطالب بإتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار  والتموضع الأمن والمنضبط بأقرب مرسى، وعدم الرعونة وزيادة السرعة ، وعلى الجميع فى حال أى طوارئ أن وجدت سرعة الإبلاغ بأى وسيلة إتصال بما فيها جهاز المنادة اللاسلكى لتحقيق استجابة و تفاعل فورى وسريع مع الموقف أن وجد، وعلى جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين اشغال وأعمال الرباط ومراجعتها وتأمين محتويات السطح المشمس  sundeck ، وإنزال التندات العلوية بالسطح المشمس.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

