قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: يمكننا قصف غزة كما قصف الحلفاء درسدن الألمانية بالحرب العالمية الثانية
وزير الخارجية: القاهرة تحتضن مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة.. و15 شخصا لإدارة القطاع
بعد شكوى المرتبات.. الزمالك يوقع عقوبة مالية ضد عمار ياسر
مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي
ترامب يُصدر أمراً تنفيذياً لتعزيز أمن سلسلة الإمداد الدوائي في الولايات المتحدة
هل الأكل على جنابة يجلب الفقر؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
صنعاء تشتعل لمقتل أنس الشريف .. آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة
تطالب باعتراف نووي .. كوريا الشمالية تؤكد رفضها التفاوض مع أمريكا
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرّف على مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الخميس 14-8-2025

مواقيت الصلاة فى أسوان
مواقيت الصلاة فى أسوان
محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد”، مواقيت الصلاة في أسوان ليوم الخميس الموافق 14/8/2025 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

ونبرز مواقيت الصلاة ليوم الخميس الموافق 14/8/2025 فى أسوان، على النحو التالي: - 

موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:53 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:22 صباحاً. 

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:54 ظهراً. 

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 4:20 عصراً. 

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 7:24 مساءً. 

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 8:42 مساءً.

توقيتات الصلاة

وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي فئة كبار السن لتآدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة تأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد. 

وتتعدد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية.

وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة فيه العديد من الأهالي ولكن تتزايد الأعداد مع صلاة الجمعة نظرًا لانه عطلة رسمية بجانب الأعياد. 

فيما شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى إجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمى ، وبمشاركة المختصين من الجهات المعنية .

وتناول الاجتماع مناقشة الموازنة المجمعة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالى 2025/2026 والهادفة للنهوض والإرتقاء بكافة الأعمال خلال الفترة الحالية.


 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص

زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص | تعرف عليه

ترشيحاتنا

بطولة العالم لشباب خماسي الحديث

آدم شكري ومهند خضير يحرزان ذهبية تتابع الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث

الاهلي

ضياء السيد ينتقد مدافعي الأهلي ويطالب الادارة بالتدخل

إمام عاشور

أحمد حمودة: غياب إمام عاشور فارق مع الأهلي.. وزيزو لن ينجح في تعويضه

بالصور

بوسي تثير الجدل بجمبسوت في أحدث جلسة تصوير جديدة

بوسي تثير الجدل بجمبسوت فى احدث جلسة تصوير جديدة
بوسي تثير الجدل بجمبسوت فى احدث جلسة تصوير جديدة
بوسي تثير الجدل بجمبسوت فى احدث جلسة تصوير جديدة

بديل القهوة .. شيف تقدم مشروبات رخيصة بنفس نكهة وشكل البن لأهل غزة

القهوة
القهوة
القهوة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يعرضك لمشاكل خطيرة| إليك طرق الوقاية

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

فيديو

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد