قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكك حديد مصر توضح حقيقة استبدال إحدى عربات قطار أسوان – القاهرة
لأول مرة| التعليم تتيح تحميل المناهج الجديدة قبل بدء الدراسة.. ونسخ مجانية مطبوعة للتقييمات.. ودروس عن “المنسي ومو صلاح” بالمقررات
شائعات.. وزارة الرياضة تنفي إرسال أي خطابات للأهلي بشأن كولر| خاص
انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة أمل جديد بالمنوفية.. ومؤسسة أبو العينين تتعهد بشراء إنتاج الأسر المستفيدة
عرض جديد من فودافون كاش: سحب حتى 5000 جنيه شهريًا برسوم ثابتة
الاتحاد الدولي للصحفيين: ما نشهده من مجازر بغزة غير مسبوق في التاريخ
هدية للعاملين بالبترول من النقابة العامة.. هتقدم لهم إيه؟
اشترى عقارات وسيارات.. البلوجر شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيه
بقيمة 2 تريليون دولار.. أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخلى عن استثمارات إسرائيلية
قبل العام الدراسي الجديد| ننشر أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية
قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق
القبض على عصابة تستخدم الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان .. توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد القومى للإتصالات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين محافظة أسوان والمعهد القومى للإتصالات بشأن تأهيل شباب المحافظة والعاملين بالجهاز الإدارى على التسويق بمواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإلكترونية الرسمية. 

وأثناء توقيع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور الهام الذى يقوم به المعهد القومى للإتصالات التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت كمركز تعليمى تدريبى وبحثى وإستشارى فى مجالات الإلكترونيات والإتصالات والمعلومات ، وبما لديه من خبرات كبيرة تؤهله لتقديم التدريب والإستشارات الفنية والعلمية المطلوبة .

وأشار إلى أهمية رفع كفاءة وتأهيل العاملين بأجهزة الدولة على جميع مستوياتهم من خلال تكثيف خطط التدريب المستمر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم الخدمات المختلفة للمواطن فى أسرع وقت وبأقل جهد ، وهو الذى ينعكس بالإيجاب أيضاً على تحسين وتطوير المعرفة والمهارات والقدرات لزيادة التنافسية وريادة الأعمال بما يساهم فى تحقيق التنمية المنشودة التى تستهدفها رؤية مصر الرقمية 2030 فى الجمهورية الجديدة. 

التحول الرقمى

ومن جانبه أوضح مدير المعهد القومى للإتصالات بأنه من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بين المعهد ومحافظة أسوان فإن توقيع هذا البروتوكول سيساهم فى تنمية الكوادر الشبابية من خلال التدريب على التقنيات الحديثة الداعمة لكافة القطاعات فى تخصصات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وإعداد المتخصصين فى هذا المجال بواسطة البرامج والمنح المتنوعة التى تغطى شريحة عريضة من الشباب والعاملين بالمحافظة لمواكبة متطلبات التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية لشبكات الإتصالات ، فضلاً عن الإشتراك فى الدعاية والإعلان للمبادرات المختلفة المؤهلة للطلاب لسوق العمل .

وقدم المحافظ شكره لمحافظ أسوان والأجهزة المعاونة لتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لتأهيل الشباب ورفع مهارات العاملين العلمية والحياتية فى المجالات الوظيفية بالتنسيق مع قطاع التطوير المؤسسى بالوزارة ، مع قيام المعهد بالتوازى بتقديم " مبادرة شباب مصر الرقمية " لتأهيل الخريجين الجدد ، مع القيام بتقديم المساعدة والإستشارات الهندسية والفنية والمرجعية وفقاً لإحتياج المحافظة فى المجالات المختلفة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

طريقة الحصول على معاش المطلقات

500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الإسلام يرفض صراع الحضارات ويدعو للتعايش

الصلاة

هل يجب قضاء الصلوات الفائتة خلال الحيض؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: سيظل ما نعلمه عن خلق الإنسان أقل بكثير مما هو موجود في القرآن

بالصور

زى المطاعم.. مكرونة ألفريدو ولازانيا فى أكلة واحدة والطعم خيالي| جربيها

طريقة عمل مكرونة ألفريدو
طريقة عمل مكرونة ألفريدو
طريقة عمل مكرونة ألفريدو

مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف .. وجبة سريعة بطعم فاخر

مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف... وجبة سريعة بطعم فاخر!
مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف... وجبة سريعة بطعم فاخر!
مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف... وجبة سريعة بطعم فاخر!

فيل عملاق يقتحم طريق سريع في الهند.. هاجم السيارات وأثار الفوضى

ظهور مفاجئ لفيل عملاق على طريق سريع في الهند.. هاجم السيارات وأثار فوضى مرورية عارمة
ظهور مفاجئ لفيل عملاق على طريق سريع في الهند.. هاجم السيارات وأثار فوضى مرورية عارمة
ظهور مفاجئ لفيل عملاق على طريق سريع في الهند.. هاجم السيارات وأثار فوضى مرورية عارمة

خلي بالك على نفسك.. أعراض تصيبك خلال الحر تكشف ضربة الشمس

ضربة الشمس
ضربة الشمس
ضربة الشمس

فيديو

صفحة المتهم

عايز يزود مشاهدات .. الداخلية تكشف حقيقة بيع شخص كليته لبلوجر

المتهمين

القبض على شخصين قادا دراجة نارية برعونة بالإسكندرية

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

المزيد