أسوان .. توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد القومى للإتصالات

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين محافظة أسوان والمعهد القومى للإتصالات بشأن تأهيل شباب المحافظة والعاملين بالجهاز الإدارى على التسويق بمواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإلكترونية الرسمية.

وأثناء توقيع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور الهام الذى يقوم به المعهد القومى للإتصالات التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت كمركز تعليمى تدريبى وبحثى وإستشارى فى مجالات الإلكترونيات والإتصالات والمعلومات ، وبما لديه من خبرات كبيرة تؤهله لتقديم التدريب والإستشارات الفنية والعلمية المطلوبة .

وأشار إلى أهمية رفع كفاءة وتأهيل العاملين بأجهزة الدولة على جميع مستوياتهم من خلال تكثيف خطط التدريب المستمر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم الخدمات المختلفة للمواطن فى أسرع وقت وبأقل جهد ، وهو الذى ينعكس بالإيجاب أيضاً على تحسين وتطوير المعرفة والمهارات والقدرات لزيادة التنافسية وريادة الأعمال بما يساهم فى تحقيق التنمية المنشودة التى تستهدفها رؤية مصر الرقمية 2030 فى الجمهورية الجديدة.

التحول الرقمى

ومن جانبه أوضح مدير المعهد القومى للإتصالات بأنه من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بين المعهد ومحافظة أسوان فإن توقيع هذا البروتوكول سيساهم فى تنمية الكوادر الشبابية من خلال التدريب على التقنيات الحديثة الداعمة لكافة القطاعات فى تخصصات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وإعداد المتخصصين فى هذا المجال بواسطة البرامج والمنح المتنوعة التى تغطى شريحة عريضة من الشباب والعاملين بالمحافظة لمواكبة متطلبات التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية لشبكات الإتصالات ، فضلاً عن الإشتراك فى الدعاية والإعلان للمبادرات المختلفة المؤهلة للطلاب لسوق العمل .

وقدم المحافظ شكره لمحافظ أسوان والأجهزة المعاونة لتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لتأهيل الشباب ورفع مهارات العاملين العلمية والحياتية فى المجالات الوظيفية بالتنسيق مع قطاع التطوير المؤسسى بالوزارة ، مع قيام المعهد بالتوازى بتقديم " مبادرة شباب مصر الرقمية " لتأهيل الخريجين الجدد ، مع القيام بتقديم المساعدة والإستشارات الهندسية والفنية والمرجعية وفقاً لإحتياج المحافظة فى المجالات المختلفة .