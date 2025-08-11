محافظ أسوان يوجه بتأمين عمال النظافة والحدائق والمرافق من ضربات الشمس

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهات إنسانية لرؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الحدائق والمرافق العامة والمشروعات الجارية بضرورة تأمين وحماية عمال النظافة ، والعاملين فى القطاعات فى المواقع المفتوحة من التعرض لحرارة الطقس وضربات الشمس ، ولاسيما فى أوقات الظهيرة ، و بما لا يتعارض مع أداء المهام الموكلة لهم وإستمرارية العمل العام .

وشدد المحافظ على رفع درجة الطوارئ فى المستشفيات والمراكز الطبيه والإسعاف لسرعة التعامل مع أى حالات تتعرض للأصابة بضربات الشمس والأمراض الموسمية ، وكذلك رفع درجة الإستعداد فى المرافق العامة وخاصة قطاعات الكهرباء ومياه الشرب للتعامل مع أى بلاغات والتدخل السريع لحل أى مشاكل بها ذلك عقب صدور نشرة هيئة الأرصاد الجوية بإحتمالية تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة وخاصة جنوب الصعيد .

ضربات الشمس

وكلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ماهر هاشم بترأس الجلسة الأولى لسلسلة الإجتماعات التنسيقية مع وفد الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل برئاسة المهندس سيد متولى رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة بوزارة النقل من أجل بحث ومناقشة المقترحات الخاصة بإعداد دراسات الجدوى المبدئية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بمدينة أبو سمبل .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن إنشاء المنطقة اللوجستية المتكاملة بأبو سمبل يعد من المشروعات الإستراتيجية التى تستهدف تعزيز القدرات التنافسية وتوفير فرص إستثمارية واعدة للمحافظة .

وأشار إلى أنه يشكل خطوة هامة لتعزيز البنية التحتية للنقل وتطوير منظومة الإستثمار بأسوان ما يساهم في دفع التنمية الإقتصادية وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة للمواطنين والشباب الأسوانى .