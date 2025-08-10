قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء
بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية
تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات
وزير التعليم : نخطط للإنتهاء من نظام الفترات المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول سبتمبر 2027
خطة جديدة لتطوير التعليم.. محمد عبداللطيف يجتمع بقيادات الجيزة والقاهرة
رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية
تأجيل محاكمة 46 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية
سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية
هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً
رئيس الوزراء يتابع المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها
تشكيل تشيلسي لمواجهة ميلان وديا
محافظ المنيا: بتوجيهات الرئيس المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: أجرينا دراسات جدوى لتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بأبوسمبل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل لإعداد دراسات الجدوى المبدئية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بمدينة أبو سمبل السياحية.

ويأتي ذلك في إطار الرؤية الطموحة التي تنتهجها الدولة المصرية لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية داخل الجمهورية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر اللقاء المهندس سيد متولى رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، والدكتورة فاطمة رشاد مدير التخطيط الإقتصادى ، فضلاً عن المسئولين بالمحافظة والهيئة.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالفكر والرؤى المستنيرة التى تنفذها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لفتح آفاق جديدة من الإستثمار للإستفادة من المزايا النسبية ، والمقومات الهائلة التى تتمتع بها عاصمة الإقتصاد الإفريقى .

 المنطقة اللوجستية

وأكد المحافظ على تقديم المحافظة لكامل الدعم لإنجاح هذا المشروع الحيوى والذى يعتبر بمثابة نقلة نوعية وطفرة كبيرة نحو للإنفتاح على الأسواق الأفريقية ، وخاصة فى ظل ربط المنطقة بشبكة القطار الكهربائى السريع الذى يمتد من أكتوبر / أسوان / أبو سمبل مما سيساهم بدوره فى دعم الشريط التنموى اللوجيستى ، وتفعيل الأهمية الإستراتيجية لطريق أسوان / أبو سمبل ، وأيضاً منطقة توشكى ، مع تعزيز مكانة مصر التجارية فى أفريقيا ، وهو الذى يتواكب زيادة التدفقات السياحية من خلال الجهود الجارية حالياً لرصف طريق إدفو / مرسى علم ، والذى سيعمل على توجيه السائحين لزيارة المعالم والمزارات السياحية ، ومنها معبدى رمسيس الثانى بفنيسيا الشرق .

وعقب ذلك تم عقد إجتماع موسع لفريق عمل الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل مع المستثمرين بالمحافظة فى حضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة حيث شهد إستعراض الخطوات الجارى تنفيذها لإقامة المنطقة اللوجستية الجديدة ، والمخصص لها مساحة 400 فدان طبقاً للقرار رقم 21 لسنة 2024 ، وسيتم البدء فى مساحة 108 فدان كمرحلة أولى .

وترتكز آلية العمل على دراسات مبدئية وتفصيلية وتشغيل وتنفيذ وفقاً لتوجهات الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص ، فضلاً عن الدراسات التسويقية والمطور الصناعى ، وتعظيم الفائدة من المقومات والإمكانيات المتوافرة حالياً ، مع إنشاء ظهير لوجستى مرن متعدد الأغراض يخدم النقل الداخلى والدولى وذلك ضمن المشروع المصرى للنقل الدولى واللوجستيات حيث ستشهد المنطقة إقامة ميناء جاف ومنطقة جمركية لخدمة منظومة الإستيراد والتصدير بالحدود الجنوبية وصولاً إلى غرب أفريقيا .

وسيتم بالتوازى إقامة الصناعات الغذائية ومناطق صناعية خفيفة ومتوسطة تشمل صناعات للتعليب والتغليف ، وتداول البضائع المختلفة من اللحوم الحية والمجمدة والحيوانات والأعلاف ، علاوة على دراسة إقامة مدينة علاجية ، فضلاً عن توطين القوى البشرية فى ظل تنوع فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التى تحتاج لعمالة كثيفة لخدمة الأنشطة المتنوعة التى ستضمها المنطقة اللوجستية الجديدة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية

القبض على مونلي صديق سوزي الأردنية في القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

ويزو

ويزو: بزيد 60 كيلو في الحمل ووزني الحالي يتراوح بين 130 و135 كيلو

الجامعة العرببية

مجلس الجامعة العربية يدين قرارات الاحتلال لفرض السيطرة على غزة

الدكتور عمرو حسن

هل توجد أعراض لفيروس سرطان عنق الرحم؟.. طبيب يكشف

بالصور

هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

ام ابراهيم
ام ابراهيم
ام ابراهيم

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات

فيديو

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

المزيد