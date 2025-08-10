قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من رئاسة وزراء تشاد إلى السجن 20 عامًا.. القصة الكاملة لمُحاكمة زعيم المعارضة سوكسيس ماسرا
وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ
نجم المصري البورسعيدي: زملائي سر التألق.. ودعم الجماهير منحنا الفوز على الاتحاد
أسعار العملات في مصر اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث
حالة الطقس .. أمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات
انسحاب مفاجئ من المفاوضات| مُقرب من ترامب يكشف من أفشل الصفقة برعاية مصرية قطرية
تحذيرات أممية .. 23 شهيدًا و124 جريحًا جراء عمليات إنزال المساعدات غير الآمنة
بعد التأهل للدور الرئيسي .. تعرّف على مجموعة مصر بكأس العالم لليد تحت 19 عامًا
«الغندور» يكشف كواليس ما بعد إهدار «الجزيري» فرصة هدف الزمالك أمام سيراميكا
بتفرك عنيك كتير.. احترس: هذه العادة تهدّد بمشاكل خطيرة
عملية «برية تدريجية».. إسرائيل تعلن خطتها للسيطرة على غزة بعد 22 شهرًا من الحرب
سامسونج تستعد لإطلاق جهاز Galaxy Tab A11 الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان: كيفية الحصول على الكارت الجديد لمنظومة التأمين الصحي الشامل وحملات لضبط الأسواق وعروض فنية بالعلمين

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة.. كان أبرزها :

 الرعاية الصحية: عملية دقيقة لاستئصال ورم لأول مرة في مستشفى أسوان التخصصى| صور
 

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، عن نجاح الفريق الطبي المتميز بمستشفى أسوان التخصصي، في إجراء عملية جراحية دقيقة لأول مرة داخل المحافظة، تم خلالها استئصال ورم من الفص الأمامي الأيمن من المخ باستخدام المايكروسكوب الجراحي، وذلك كأبرز ثمار التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان واكتمال تطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى. 

 وأوضحت الهيئة أن العملية أُجريت باستخدام أحدث التقنيات الجراحية الميكروسكوبية بما يضمن أعلى نسب الأمان والدقة للمريض، وقد شارك في إجرائها فريق طبي متميز ضم كلًا من: الدكتور إسلام محمود السعيد راس، استشاري جراحة المخ والأعصاب، د. تامر الضفراوي، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، الدكتور وليد أحمد قناوي، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، الدكتورة غادة محمود مرسي، الدكتور محمد سعيد، استشاريي التخدير، والدكتور محمود صلاح، أخصائي التخدير، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بالمستشفى، وهو ما يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المنشآت الصحية التابعة للهيئة في مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. 

جهود متنوعة 

حملات تفتيشية بأسوان لضبط الأسواق وتأمين بيئة العمل .. صور
 

فيما واصلت مديرية العمل بأسوان تنفيذ حملات وإجراءات تفتيش السلامة والصحة المهنية على المنشآت التجارية بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل ضبط الأسواق، وذلك بهدف تأمين بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين وسلامة المنشآت من كافة المخاطر المحتملة.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

من جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة للتأكد من إلتزام أصحاب المنشآت بالتراخيص ووسائل السلامة المطلوبة .

كيفية الحصول على الكارت الجديد لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان..صور
 

أكد الدكتور أيمن عبد الله مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل بأسوان أن الكروت الجديدة للمنظومة تم توزيعها على 46 وحدة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بجميع مراكز ومدن المحافظة حيث سيتاح للمنتفع إستبدال الكارت الورقى القديم الخاص به وبأسرته بالكارت الجديد للمنظومة مجاناً وذلك على مراحل طبقاً لأسبقية التسجيل .

ويأتى ذلك بناءاً على العديد من شكاوى المواطنين الخاصة بتسليم الكارت الجديد لمنظومة التأمين الصحى الشامل للحصول على كافة الخدمات الصحية والطبية .

وأشار إلى الدفعة الأولى من الكروت الجديدة ، والتى تم توزيعها على 46 وحدة صحية من أجل تسليمها للمنتفعين سيتوالى بعدها دفعات أخرى ستشمل جميع المنتفعين والوحدات الصحية التى تضمها منظومة التأمين الصحى الشامل .

بالصور.. فرقة أسوان للفنون الشعبية تبهر جمهور ليالينا في صيف 2025
 

واصلت فرقة أسوان للفنون الشعبية تقديم عروضها الاستعراضية والفلكلورية المميزة ضمن فعاليات مهرجان "ليالينا" في العلمين (صيف 2025)، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

وتستمر الفعاليات من 14 يوليو وحتى الأول من سبتمبر 2025، في عدد من المدن والمواقع الساحلية، من أبرزها: “الإسكندرية، مرسى مطروح، دمياط، رأس البر، جمصة، وبورسعيد”.

ويهدف المهرجان إلى التعبير عن الموروث الشعبي الأصيل لزهرة الجنوب، والذي تقدمه فرقة أسوان بأسلوب راقٍ، لتكون خير سفير للمحافظة في المحافل والمهرجانات المحلية والدولية.

