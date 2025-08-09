حملات تفتيشية بأسوان لضبط الأسواق وتأمين بيئة العمل .. صور

واصلت مديرية العمل بأسوان تنفيذ حملات وإجراءات تفتيش السلامة والصحة المهنية على المنشآت التجارية بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل ضبط الأسواق، وذلك بهدف تأمين بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين وسلامة المنشآت من كافة المخاطر المحتملة.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

من جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة للتأكد من إلتزام أصحاب المنشآت بالتراخيص ووسائل السلامة المطلوبة .

ولفت إلى أن الحملة قامت بتطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة سواء في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، كما إستهدف التفتيش على هذه المنشآت التأكد من توفير بيئة عمل مناسبة ومتوازنة ومستقرة، بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة للعامل والتأكد من حصوله على حقوقه التى فرضها القانون على الوجه الأكمل.

المنشآت التجارية

وبناءاً على العديد من شكاوى المواطنين الخاصة بتسليم الكارت الجديد لمنظومة التأمين الصحى الشامل للحصول على كافة الخدمات الصحية والطبية، أكد الدكتور أيمن عبد الله مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل بأسوان أن الكروت الجديدة للمنظومة تم توزيعها على 46 وحدة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بجميع مراكز ومدن المحافظة حيث سيتاح للمنتفع استبدال الكارت الورقى القديم الخاص به وبأسرته بالكارت الجديد للمنظومة مجاناً وذلك على مراحل طبقاً لأسبقية التسجيل.

وأشار إلى الدفعة الأولى من الكروت الجديدة، التى تم توزيعها على 46 وحدة صحية من أجل تسليمها للمنتفعين سيتوالى بعدها دفعات أخرى ستشمل جميع المنتفعين والوحدات الصحية التى تضمها منظومة التأمين الصحى الشامل .

وأوضح أيمن عبد الله أنه فى حالة عدم وصول الكارت الجديد لأى منتفع فى الوحدة المسجل عليها ، يتاح الإستفسار على رقم الخط الساخن ( 15344 ) أو متابعة صفحات التواصل الإجتماعى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل حتى يتمكن من الحصول على الكارت .

وأكد أنه فى حالة وصول الكارت الجديد لأى منتفع سيتم إرسال رسالة نصية على رقم هاتفه المحمول الخاص به يفيد بوصول الكارت بالوحدة ، والتوجه لسرعة استلامه.