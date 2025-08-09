قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تُعزي جمهورية غانا في ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الأشانتي
بريطانيا و4دول أوروبية يرفضون قرار الإحتلال بشن عملية عسكرية ضد غزة
رئيس أذربيجان: توقيع اتفاقية السلام مع أرمينيا يوم تاريخي
ما هو الرأي الشرعي في تهجير أهل غزة من أرضهم؟.. دار الإفتاء ترد
أبل تواجه دعوى قضائية خطيرة بشأن Apple Pay
ولدت بضمور بالعصب الشوكي.. والد فرح طفلة بورسعيد يستغيث لإنقاذ حياتها
فيريرا: جماهير الزمالك كلمة السر في الفوز الأول بالدوري.. وسر استبدال دونجا
خالد الغندور : هدف محمد شحاته سيدخل ضمن اختيارات جائزة بوشكاش
قرار مفاجىء من إدارة البنك الأهلي قبل انطلاق مباريات الفريق بالدوري
لبني عبد العزيز تظهر في الإحتفال بعيد ميلادها بعد غياب طويل| شاهد
احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو
شارموفرز يشعل حفل العلمين الجديدة ويقدم زامباهولا تلبية لرغبات الجمهور.. صور
محافظات

أخبار أسوان |توريد القمح بالصوامع والشون.. وبرامج تدريبية للشباب.. وجهود للمحليات فى رفع الإشغالات

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 8/8/2025 احداث متنوعة. 

انتهت مديرية العمل بأسوان من تنظيم البرنامج التدريبى الخاص " بصيانة أجهزة التبريد والتكييف " بمقر مركز تدريب مهنى المحمودية بالتعاون مع جمعية المستقبل وحماية المستهلك والبيئة. 

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التدريب من أجل التشغيل " ، وبناءاً على تكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأنه فى ظل التعليمات الواردة من وزير العمل ومحافظ أسوان بشأن تكثيف الدورات التدريبية الهادفة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ، فقد تم تنفيذ برنامج تدريبى متكامل فى مجال الصيانة .

https://www.elbalad.news/6659914

استكملت مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف الجهود لتخطى المستهدف من إستلام كميات القمح لموسم الحصاد الحالى 2025 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن . 

حيث وصل إجمالى الكميات التى تم توريدها حتى الآن إلى 553 ألف و 740 طن وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الماضى ، بزيادة تجاوزت الـ 83 % عن نفس الفترة من موسم الحصاد للعام الماضى 2024 . 

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأنه وفقاً لتكيفات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال يتم تشجيع المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من القمح لما يمثله من أهمية كمحصول إستراتيجى هام وذلك قبل إنتهاء موسم التوريد فى منتصف أغسطس الجارى .

https://www.elbalad.news/6660013

جهود متنوعة 

يواصل مسئولى المحليات بأسوان تكثيف الجهود على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتحويل تكليفات المحافظ لواقع ملموس من خلال القيام بأعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات.

مع النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل كافة المناطق والأحياء السكنية حيث يأتى ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات متتالية لرفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، مع تفريغ الصناديق والحاويات من القمامة والمخلفات وذلك داخل المناطق والأحياء السكنية.

https://www.elbalad.news/6660085

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

المزيد

