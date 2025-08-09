أخبار أسوان |توريد القمح بالصوامع والشون.. وبرامج تدريبية للشباب.. وجهود للمحليات فى رفع الإشغالات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 8/8/2025 احداث متنوعة.

انتهت مديرية العمل بأسوان من تنظيم البرنامج التدريبى الخاص " بصيانة أجهزة التبريد والتكييف " بمقر مركز تدريب مهنى المحمودية بالتعاون مع جمعية المستقبل وحماية المستهلك والبيئة.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التدريب من أجل التشغيل " ، وبناءاً على تكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأنه فى ظل التعليمات الواردة من وزير العمل ومحافظ أسوان بشأن تكثيف الدورات التدريبية الهادفة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ، فقد تم تنفيذ برنامج تدريبى متكامل فى مجال الصيانة .

استكملت مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف الجهود لتخطى المستهدف من إستلام كميات القمح لموسم الحصاد الحالى 2025 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

حيث وصل إجمالى الكميات التى تم توريدها حتى الآن إلى 553 ألف و 740 طن وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الماضى ، بزيادة تجاوزت الـ 83 % عن نفس الفترة من موسم الحصاد للعام الماضى 2024 .

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأنه وفقاً لتكيفات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال يتم تشجيع المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من القمح لما يمثله من أهمية كمحصول إستراتيجى هام وذلك قبل إنتهاء موسم التوريد فى منتصف أغسطس الجارى .

جهود متنوعة

يواصل مسئولى المحليات بأسوان تكثيف الجهود على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتحويل تكليفات المحافظ لواقع ملموس من خلال القيام بأعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات.

مع النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل كافة المناطق والأحياء السكنية حيث يأتى ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات متتالية لرفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، مع تفريغ الصناديق والحاويات من القمامة والمخلفات وذلك داخل المناطق والأحياء السكنية.

