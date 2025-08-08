قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير أمريكا بإسرائيل: ترامب حسم الأمر ولا مستقبل لـ حماس في غزة
جامعة عين شمس الأهلية: خط ساخن لدعم المتقدمين وتسهيل خطوات الالتحاق
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 8-8-2025
صحيفة ألمانية: ترامب يفاجئ ميرتس برد غير متوقع على لقاء بوتين بمبعوثه
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب.. طريقة التقديم
الأرض تحت التهديد .. علماء يحذرون من عاصفة مغناطيسية قوية اليوم الجمعة
تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
عدي الدباغ: أنا الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين
تحركات مكثفة .. ماكرون يتواصل مع زيلينسكي وقادة أوروبا عقب لقاء بوتين وويتكوف
أعلى سعر دولار اليوم 8-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة| رفع كفاءة محطات الرى والمياه.. تفاعل فورى مع مشاكل المواطنين.. وعروض للفنون الشعبية بالعلمين

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 7/8/2025 أحداثا متنوعة نرصد أبرزها.

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لعرض الأعمال المشتركة بين الإدارة المركزية للرى ، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى ، ونقل وتوزيع الكهرباء من أجل وضع الحلول المناسبة لضمان إنتظام الجهد والتيار الكهربائى لتشغيل محطات الرى والمياه والصرف بالكفاءة والجودة المطلوبة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب خطوط تغذية بديلة لعدم إنقطاع أو تذبذب الكهرباء بكافة المحطات. 

ويأتى ذلك فى ضوء النهج الجديد الذى تسير عليه أجهزة المحافظة لوضع الحلول العاجلة للمشاكل المتراكمة بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة ، وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية للمواطنين. 

https://www.elbalad.news/6658997

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالجهود المخلصة التى تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى لتوفير وتشغيل أجهزة حديثة ومتطورة بالمستشفيات المدرجة ضمن المنظومة ، والتى تعتبر الأولى من نوعها فى الصعيد. 

ومن بينها تشغيل ميكروسكوب المخ والأعصاب بمستشفى أسوان العام التخصصى بالصداقة الجديدة ، وأيضاً تشغيل 2 جهاز منظار للمسالك البولية بمستشفى الصداقة والنيل بإدفو ، فضلاً عن تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى كوم أمبو بطاقة 20 سرير ، علاوة على توفير أجهزة لتحليل السكر التراكمى بالمسلة والصداقة وكوم أمبو والنيل مما يعتبر إضافة قوية للقطاع الصحى .

https://www.elbalad.news/6659005

جهود متنوعة

 

تشارك فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية في فعاليات مهرجان العلمين ( صيف 2025 ) بتقديم عروضها المتميزة، كما تواصل عروضها في الفترة من 14 يوليو وحتى الأول من سبتمبر القادم في عدد من المدن والمواقع الساحلية من أبرزها الإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط و رأس البر وجمصة و بورسعيد برعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ويأتى ذلك من أجل تقديم وجبة دسمة من الثقافات والفنون والتراث المتنوع ضمن تمثيل الفرقة المشرف والراقى للمحافظة في كافة المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية تحرص من خلالها تقديم التابلوهات الفنية التى تعبر عن الطابع والموروث الشعبى لعاصمة الشباب والأقتصاد والثقافة الإفريقية .

والجدير بالذكر بأن فرقة أسوان للفنون الشعبية تواصل تحقيق نجاحات عديدة من خلال التنوع المتميز الذى يقدمة أعضاء الفرقة من الفنانين و الفنانات لينقلوا صورة نموذجية للعالم أجمع عن الحضارة المصرية بتراثها المتميز الفريد بقيادة الفنان شعبان حسين ، وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة .

https://www.elbalad.news/6659181

قام رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بأسوان بالتعاون مع الجهات المختصة بمديريات الخدمات المختلفة بتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وتحويلها لواقع ملموس.

حيث تم التدخل الفورى لحل مشكلة منطقة السيد البدوى بقرية الخراريط بمركز إدفو من وجود عامود مائل يهدد سلامة المواطنين بأحد الشوارع الداخلية ، فقد تم توجيه قطاع كهرباء أسوان برئاسة المهندس محمد فوزى بسرعة التدخل ، والذى أفاد بأنه بالفعل قامت إحدى فرق الصيانة بزرع عامود بديل تمهيداً لرفع العامود الذى تعرض للتأكل فى قاعدته الخرسانية .

https://www.elbalad.news/6659223

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

الإيجار القديم

الحكومة حسمت الأمر.. 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم عقب تطبيق القانون

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: الشيب والمرض والزلازل منبهات إلهية توقظ الغافلين

أمين اللجنة العُليا للدَّعوة: لا يمكن تحقيق مقاصد الشريعة إلا في إطار وطن آمن ومستقر

أمين اللجنة العُليا للدَّعوة: لا يمكن تحقيق مقاصد الشريعة إلا في إطار وطن آمن ومستقر

مصحف

عالم أزهري: التشدد في الفتوى يضيق على الناس

بالصور

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

خالد الرسام
خالد الرسام
خالد الرسام

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص
الحمص
الحمص

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

المشي
المشي
المشي

فيديو

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد