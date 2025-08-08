أسوان في 24 ساعة| رفع كفاءة محطات الرى والمياه.. تفاعل فورى مع مشاكل المواطنين.. وعروض للفنون الشعبية بالعلمين

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 7/8/2025 أحداثا متنوعة نرصد أبرزها.

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لعرض الأعمال المشتركة بين الإدارة المركزية للرى ، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى ، ونقل وتوزيع الكهرباء من أجل وضع الحلول المناسبة لضمان إنتظام الجهد والتيار الكهربائى لتشغيل محطات الرى والمياه والصرف بالكفاءة والجودة المطلوبة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب خطوط تغذية بديلة لعدم إنقطاع أو تذبذب الكهرباء بكافة المحطات.

ويأتى ذلك فى ضوء النهج الجديد الذى تسير عليه أجهزة المحافظة لوضع الحلول العاجلة للمشاكل المتراكمة بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة ، وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية للمواطنين.

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالجهود المخلصة التى تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى لتوفير وتشغيل أجهزة حديثة ومتطورة بالمستشفيات المدرجة ضمن المنظومة ، والتى تعتبر الأولى من نوعها فى الصعيد.

ومن بينها تشغيل ميكروسكوب المخ والأعصاب بمستشفى أسوان العام التخصصى بالصداقة الجديدة ، وأيضاً تشغيل 2 جهاز منظار للمسالك البولية بمستشفى الصداقة والنيل بإدفو ، فضلاً عن تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى كوم أمبو بطاقة 20 سرير ، علاوة على توفير أجهزة لتحليل السكر التراكمى بالمسلة والصداقة وكوم أمبو والنيل مما يعتبر إضافة قوية للقطاع الصحى .

جهود متنوعة

تشارك فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية في فعاليات مهرجان العلمين ( صيف 2025 ) بتقديم عروضها المتميزة، كما تواصل عروضها في الفترة من 14 يوليو وحتى الأول من سبتمبر القادم في عدد من المدن والمواقع الساحلية من أبرزها الإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط و رأس البر وجمصة و بورسعيد برعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ويأتى ذلك من أجل تقديم وجبة دسمة من الثقافات والفنون والتراث المتنوع ضمن تمثيل الفرقة المشرف والراقى للمحافظة في كافة المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية تحرص من خلالها تقديم التابلوهات الفنية التى تعبر عن الطابع والموروث الشعبى لعاصمة الشباب والأقتصاد والثقافة الإفريقية .

والجدير بالذكر بأن فرقة أسوان للفنون الشعبية تواصل تحقيق نجاحات عديدة من خلال التنوع المتميز الذى يقدمة أعضاء الفرقة من الفنانين و الفنانات لينقلوا صورة نموذجية للعالم أجمع عن الحضارة المصرية بتراثها المتميز الفريد بقيادة الفنان شعبان حسين ، وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة .

قام رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بأسوان بالتعاون مع الجهات المختصة بمديريات الخدمات المختلفة بتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وتحويلها لواقع ملموس.

حيث تم التدخل الفورى لحل مشكلة منطقة السيد البدوى بقرية الخراريط بمركز إدفو من وجود عامود مائل يهدد سلامة المواطنين بأحد الشوارع الداخلية ، فقد تم توجيه قطاع كهرباء أسوان برئاسة المهندس محمد فوزى بسرعة التدخل ، والذى أفاد بأنه بالفعل قامت إحدى فرق الصيانة بزرع عامود بديل تمهيداً لرفع العامود الذى تعرض للتأكل فى قاعدته الخرسانية .

