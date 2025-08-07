قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

لجنة فنية متخصصة لرفع كفاءة محطات الرى والمياه بأسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لعرض الأعمال المشتركة بين الإدارة المركزية للرى ، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى ، ونقل وتوزيع الكهرباء من أجل وضع الحلول المناسبة لضمان إنتظام الجهد والتيار الكهربائى لتشغيل محطات الرى والمياه والصرف بالكفاءة والجودة المطلوبة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب خطوط تغذية بديلة لعدم إنقطاع أو تذبذب الكهرباء بكافة المحطات. 

ويأتى ذلك فى ضوء النهج الجديد الذى تسير عليه أجهزة المحافظة لوضع الحلول العاجلة للمشاكل المتراكمة بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة ، وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية للمواطنين. 

وخلال الإجتماع الذى حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وأيضاً المهندس أحمد صدقى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، والمهندس عمر سيف النصر رئيس الإدارة المركزية للرى ، والمهندس علاء حايق رئيس الادارة المركزية لمحطات أسوان ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة. 

لجنة فنية 

قرر الدكتور إسماعيل كمال تشكيل لجنة فنية متخصصة برئاسة معاون المحافظ للنزول الميدانى ، والمراجعة الكاملة لكافة محطات الرى ، فضلاً عن محطات مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على أى مشاكل فنية أو إحتياجات من أجل توصيف وتوثيق الوضع الحالى ، وإعداد المقايسات لتوفير الإعتماد المالى لرفع الكفاءة أو التأهيل أو الإحلال والتجديد من خلال مخاطبة الوزارات المعنية ، على أن يتم ذلك وفقاً للأولويات حتى يتسنى تشغيل المحطات بشكل منتظم .

وطالب بأهمية التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد بين الجهات المختلفة لرفع مستوى الأداء ، لأننا جميعاً شركاء فى المسئولية ، والمحافظة على إستعداد تام لتقديم كامل الدعم لتحقيق العوائد الإيجابية والنتائج المثمرة ، وهو ما تحقق فى الفترة الأخيرة بتأهيل ورفع كفاءة للعديد من محطات الرى بمشروع وادى النقرة مما حقق إنتظام وإستقرار فى منظومة التشغيل بها ، فضلاً عن الحد من السرقات للخطوط والشبكات ، لتنعكس كل هذه الجهود التى يتم بذلها بجد وإخلاص بالإيجاب لصالح المواطن الأسوانى. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

