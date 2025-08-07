قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسوان في 24 ساعة.. وبروتوكول تعاون للجامعة.. والإعداد للمولد النبوى الشريف

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق:  6/8/2025 احداث متنوعة. 

حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على متابعة إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ داخل جميع اللجان، والبالغ عددها 190 لجنة، موزعة على 189 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 8 لجان عامة، لاستقبال مليون و116 ألفًا و756 ناخبًا وناخبة.

وقد شهدت العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025 أجواء احتفالية على مدار اليومين، تجسدت في الإقبال المتزايد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين في بعض اللجان التي شهدت إقبالًا متزايدًا خلال الفترة المسائية، حيث استمر التصويت بها بعد مواعيد الغلق الرسمية في تمام الساعة التاسعة مساءً.

https://www.elbalad.news/6657607

قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون علمي أكاديمي بين جامعة "نور مبارك" للثقافة الإسلامية بمدينة ألماتي بجمهورية كازاخستان، التابعة لوزارة الأوقاف. يأتي هذا التعاون في إطار سياسة الجامعة الرامية إلى الانفتاح الدولي وتعزيز الشراكات مع الجامعات المرموقة في العالم الإسلامي، بما يدعم مكانة مصر الأكاديمية ويعزز رسالتها الحضارية في نشر قيم الوسطية والتعاون الثقافي والعلمى .

وتم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع البروتوكول عن جامعة أسوان الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس الجامعة، وعن جامعة "نور مبارك" الدكتور أحمد حسين محمد، رئيس الجامعة. وتقرر تعيين الدكتور محمد أبو الشيخ، عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان، منسقًا للتعاون الأكاديمي، على أن يكون نظيره من جامعة "نور مبارك" الأستاذ الدكتور محمد الورداني، عميد كلية الدراسات الإسلامية.

https://www.elbalad.news/6657939

جهود متنوعة 

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على دعم المحافظة اللامحدود للإعداد الجيد للإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف فى بداية سبتمبر المقبل ، جاء ذلك أثناء إجتماع المحافظ مع الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان .

وخلال الإجتماع أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته بتسليم الطرق الصوفية أرض المعارض المجاورة للمسلة الناقصة ، والعمل على تنفيذ أعمال التسوية والنظافة ورفع التراكمات ورشها بالمبيدات الوقائية إستعداداً لإقامة السرادقات من أجل الإحتفال بأعظم ذكرى فى تاريخ البشرية ، وإضفاء السعادة والبهجة على أهالى محافظة أسوان ، وأبناء المحافظات المجاورة .

وأكد المحافظ على مراجعة المرافق العامة ، مع تنظيم حملات مكبرة للتفتيش على المطاعم والكافيهات وأماكن بيع حلوى المولد للإطمئنان على صلاحيتها وجودتها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

https://www.elbalad.news/6657905

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

