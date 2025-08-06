توقيع بروتوكول تعاون علمي بين جامعتي أسوان ونور مبارك بكازاخستان.. صور

قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون علمي أكاديمي بين جامعة "نور مبارك" للثقافة الإسلامية بمدينة ألماتي بجمهورية كازاخستان، التابعة لوزارة الأوقاف. يأتي هذا التعاون في إطار سياسة الجامعة الرامية إلى الانفتاح الدولي وتعزيز الشراكات مع الجامعات المرموقة في العالم الإسلامي، بما يدعم مكانة مصر الأكاديمية ويعزز رسالتها الحضارية في نشر قيم الوسطية والتعاون الثقافي والعلمى .

وتم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع البروتوكول عن جامعة أسوان الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس الجامعة، وعن جامعة "نور مبارك" الدكتور أحمد حسين محمد، رئيس الجامعة. وتقرر تعيين الدكتور محمد أبو الشيخ، عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان، منسقًا للتعاون الأكاديمي، على أن يكون نظيره من جامعة "نور مبارك" الأستاذ الدكتور محمد الورداني، عميد كلية الدراسات الإسلامية.

بروتوكول تعاون

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين، من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنظيم الأنشطة العلمية والبحثية المشتركة، وتقديم برامج دراسات عليا مزدوجة، فضلًا عن عقد محاضرات وورش عمل وندوات علمية، بالحضور المباشر أو عبر الوسائط الإلكترونية.

كما يتضمن الاتفاق آليات تنفيذية واضحة تشمل التبادل الأكاديمي، تنظيم المدارس الصيفية، الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتوفير الدعم الأكاديمي واللوجستي لإنجاح البرامج المشتركة.

ويعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو التكامل الأكاديمي بين المؤسسات العلمية والدينية في جمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان، ويعكس حرص وزارة الأوقاف على دعم جهود التواصل المعرفي مع دول آسيا الوسطى.

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على دعم المحافظة اللامحدود للإعداد الجيد للإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف فى بداية سبتمبر المقبل .

فيما قدم محافظ أسوان خالص التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادات الدينية والتنفيذية والطرق الصوفية بهذه المناسبة الطيبة والتى نستلهم منها الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة لتحقيق المزيد من العمل والإنتاج بفضل تلاحم وتكاتف كافة قوى المجتمع الأسوانى .