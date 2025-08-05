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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمال أبو سمبل جنوب أسوان يحرصون على الإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ

انتخاباب مجلس الشيوخ
انتخاباب مجلس الشيوخ
محمد عبد الفتاح

حرص  عدد كبير من العمال بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان على الاصطفاف أمام لجنة مدرسة أبوسمبل السياحي الثانوية للإدلاء بأصواتهم فى إنتخابات مجلس الشيوخ بحملهم لأعلام مصر ووجوههم مليئة بالحماس .

فيما شهدت اللجان الإنتخابية فى بعد فترة الظهيرة اقبالا كبير من المواطنين للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مع قرب انتهاء اليوم الثانى من التصويت وسط إطلاق الهتافات ورفع أعلام مصر.

وتوافدت جموع الناخبين بقري مركز ادفو ومنها مدينة الرديسية والتى تعد أكبر الكثافات التصويتية، علي لجان الاقتراع  للادلاء بأصواتهم فى ثاني أيام  انتخابات مجلس الشيوخ، وسط انتظام تام في سير العملية الانتخابية، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، كما تشهد اللجان بقري كوم امبو  مشاركة ايجابية وتوافد كبير  في مشهد وطني للمشاركة في الاستحقاق الدستورى وذلك من أجل دعم الاستقرار وتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لوطنهم.

مجلس الشيوخ

بينما تواصل لجان الاقتراع بأسوان استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وسط انتظام تام في سير العملية الانتخابية، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، وتشهد اللجان بقري كوم إمبو مشاركة ايحابية وتوافد كبير في ملحمة تصويتية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، ومن أجل دعم الاستقرار وتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لوطنهم.

فيما شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان فى يومها الثانى جهود ملموسة من ضباط وأفراد الشرطة في مساعدة كبار السن أمام اللجان الانتخابية وذلك لتسهيل إدلاءهم بأصواتهم في الانتخابات حيث قام في إحدى اللجان بمدينة أسوان بمساعدة ناخب غير قادر على السير من خلال اصطحابه باستخدام كرسي متحرك إلى مقر لجنته مما يعكس حرص الجهات الأمنية على توفير كل السبل لضمان سهولة المشاركة لكافة فئات المواطنين، وخاصة أصحاب الهمم وكبار السن.

جاء ذلك بالتزامن مع انتظام العملية الانتخابية داخل 190 لجنة فرعية موزعة على 189 مركز انتخابى بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف 8 لجان عامة، حيث يحق التصويت لنحو مليون و112 ألف و613 ناخب وناخبة.

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