من داخل مركز السيطرة.. محافظ أسوان يتابع الأجواء الانتخابية لمجلس الشيوخ

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأجواء الانتخابية لإقبال المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى لإنتخابات مجلس الشيوخ وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وخلال متابعته بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة، أكد الدكتور إسماعيل كمال على مواصلة تكثيف الجهود من مسئولى المحليات بالتعاون مع الجهات المختصة لتسخير كافة الإمكانيات ، وتقديم الدعم اللوجستى والإدارى الكامل أمام اللجان الانتخابية حتى يتسنى للناخبين التوجه لصناديق الإقتراع ، وأداء صوتهم فى سهولة ويسر .

ولفت إلى أنه يتم بالتوازى توفير مقاعد الانتظار ، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن، فضلاً عن توفير المظلات ومبردات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وتنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق أجواء جمالية وحضارية أمام اللجان الإنتخابية التى تضم 190 لجنة داخل 189 مركزا انتخابيا و8 لجان عامة لاستقبال مليون و116 ألفا، و756 ناخبا وناخبة.

مجلس الشيوخ

بينما تواصل لجان الاقتراع بأسوان استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وسط انتظام تام في سير العملية الانتخابية، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، وتشهد اللجان بقري كوم إمبو مشاركة ايحابية وتوافدا كبيرا في ملحمة تصويتية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، ومن أجل دعم الاستقرار وتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لوطنهم.

فيما شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان فى يومها الثانى جهودا ملموسة من ضباط وأفراد الشرطة في مساعدة كبار السن أمام اللجان الانتخابية وذلك لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وقام رجال الشرطة في إحدى اللجان بمدينة أسوان لمساعدة ناخب غير قادر على السير من خلال اصطحابه باستخدام كرسي متحرك إلى مقر لجنته مما يعكس حرص الجهات الأمنية على توفير كل السبل لضمان سهولة المشاركة لكافة فئات المواطنين، وخاصة أصحاب الهمم وكبار السن.