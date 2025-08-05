حاملة علم مصر.. سيدة أسوانية تتصدر المشهد أمام لجنة انتخابات الشيوخ

مشاهد مضيئة تشهدها اللجان الإنتخابية لإنتخابات مجلس تاشيوخ بأسوان ، حيث شهدت لجنة الإدارة الزراعية بمدينة كوم أمبو تصدرت سيدة أسوانية المشهد أمام اللجنة ، حاملة علم مصر ومرددة "تحيا مصر" أثناء الإدلاء بصوتها.

وكانت قد شهدت لجنة الإدارة الزراعية توافد كثيف من المواطنين مساء اليوم الثلاثاء، حيث حرص الأهالي على المشاركة في الانتخابات، مؤكدين أهمية ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم داخل مجلس الشيوخ. ويمثل هذا التفاعل الشعبي مؤشر على ارتفاع وعي الناخبين في محافظة أسوان بأهمية المشاركة في تأكيد المبادئ الديمقراطية وتعزيز دور مؤسسات الدولة التشريعية.

هذا وفى ثانى ايام انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان، مشاركة واسعة من السيدات، حيث توافدوا منذ الساعات الأولى لبدء التصويت، واصطففن أمام المراكز الانتخابية، فى مشهد يؤكد وعي المرأة الأسوانية بدورها الوطنى فى دعم الاستحقاقات الدستورية.

جاء ذلك بالتزامن مع انتظام العملية الانتخابية داخل 190 لجنة فرعية موزعة على 189 مركز انتخابى بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف 8 لجان عامة، حيث يحق التصويت لنحو مليون و112 ألف و613 ناخب وناخبة.

وتنوعت الفئات العمرية للسيدات المشاركات، من كبار السن اللاتي حرصن على الإدلاء بأصواتهن رغم مشقة التنقل وحرارة الطقس، إلى الشابات اللاتي تفاعلن مع الحدث الانتخابي فى أجواء من الحماس والالتزام.

مجلس الشيوخ

فيما شهدت مراكز الاقتراع تيسيرات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب توفير الاستراحات والمظلات ومياه الشرب لضمان راحة الناخبين، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، على أن تختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء، قبل أن تستأنف أعمالها في غدا الثلاثاء كآخر أيام التصويت.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.