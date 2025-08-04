محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع بختام اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ

فى ختام اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ ، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة إغلاق صناديق الإقتراع بكافة اللجان الإنتخابية البالغ عددها 190 لجنة داخل 189 مركز إنتخابى و 8 لجان عامة لإستقبال مليون و 116 ألف ، و 756 ناخب وناخبة .

وأكد المحافظ بأنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين فى بعض اللجان التى شهدت إقبال متزايد خلال الفترة المسائية للإدلاء بأصواتهم بعد مواعيد الغلق الرسمية فى التاسعة مساءاً.

وخلال تواصله مع رؤساء المراكز والمدن عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتأكد من إغلاق صناديق الإقتراع ، فى حضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة.

أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى التأكد الكامل من تأمين الصناديق والإغلاق التام لها بواسطة الأجهزة المختصة ، ليتم تسليمها غداً للقضاة والمستشارين داخل مقار اللجان الإنتخابية.

مجلس الشيوخ

وقد تم التواصل بالتوازى مع مركز عمليات مجلس الوزراء ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية للتأكيد على غلق اللجان وسط أجواء مستقرة وجيدة بتكاتف وتلاحم من كافة قوى المجتمع الأسوانى والأجهزة التنفيذية المختصة .

وناشد محافظ أسوان المواطنين بأهمية الإقبال والتوافد للإدلاء بأصواتهم فى هذا الحق الدستورى بإعتبار ذلك واجب وطنى ، وهو الذى سيتواكب معه تسخير كافة الإمكانيات من الجهاز التنفيذى ، وتقديم كامل الدعم اللوجستى والإدارى لإنجاح هذا العرس الديمقراطى ، وخروجه بالشكل الذى يليق بهذه المحافظة العريقة .

هذا وقبل ساعات قليلة من إغلاق صناديق الإقتراع فى اليوم الأول لإنتخابات مجلس الشيوخ ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالإطمئنان على سير العملية الإنتخابية من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المنتشرة بكافة المراكز والمدن.

حيث شهدت الإنتخابات تزايد فى نسب الإقبال على لجان الإقتراع من المواطنين للإدلاء بأصواتهم وذلك نتيجة لإنخفاض درجات الحرارة ، وخاصة خلال الفترة المسائية .