من داخل مركز السيطرة.. محافظ أسوان يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ قبل إغلاق صناديق الاقتراع..شاهد

قبل إغلاق صناديق الإقتراع فى اليوم الأول لإنتخابات مجلس الشيوخ ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالإطمئنان على سير العملية الإنتخابية من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المنتشرة بكافة المراكز والمدن.

حيث شهدت الإنتخابات تزايد فى نسب الإقبال على لجان الإقتراع من المواطنين للإدلاء بأصواتهم وذلك نتيجة لإنخفاض درجات الحرارة ، وخاصة خلال الفترة المسائية .

وأثناء متابعته لجهود رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، فى حضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة .

أكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإستمرار على نفس المستوى من الأداء المتميز والجيد الذى تم تنفيذه على مدار اليوم مما كان له الأثر الطيب فى الظهور المشرف ، وتحقيق الإستقرار الكامل لسير الإنتخابات ، وهو الذى يتواكب معه الوعى والحث الوطنى لدى أبناء محافظة أسوان العريقة لتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لوطنهم الغالى مصر .

إنتخابات مجلس الشيوخ

وأشار المحافظ إلى أنه فور غلق باب التصويت فى التاسعة مساء يتم على الفور قيام الأجهزة المختصة بالتأمين الكامل لصناديق الإقتراع حتى يتسنى إستلام القضاة والمستشارين لها فى اليوم التالى لإستكمال إستقبال الناخبين وتوافدهم على اللجان الإنتخابية ، وهو الذى يتطلب معه تذليل أى عقبات للتيسير والتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى أجواء إحتفالية لهذا العرس الديمقراطى والإستحقاق الدستورى الهام .

هذا وعبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التى تجوب كافة مقار اللجان الإنتخابية داخل مدن ومراكز المحافظة ، تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من داخل مركز السيطرة سير العملية الإنتخابية لإنتخابات مجلس الشيوخ ، والتى تستمر على مدار 4 و 5 أغسطس الجارى .