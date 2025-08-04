محافظ أسوان يتابع عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بشكل طبيعي، مشيراً إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى حول سير العملية الانتخابية على مستوى 190 لجنة بدائرة المحافظة.

وأضاف خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز: "من داخل لجنة مدرسة العقاد الثانوية، أنه تم الاستعداد لاستقبال الناخبين من أجل أداء حقهم الانتخابي"، مشددًا، على أنّ العملية الانتخابية تُدار من خلال ثمان لجان عامة تم تجهيزها خلال الشهرين الماضيين، بمشاركة مختلف الجهات المختصة، وذلك لضمان تنظيم الانتخابات بكفاءة عالية

وتابع: أنّ المتابعة تتم على مدار الساعة من خلال مركز إدارة الأزمات بالمحافظة، لمراقبة الوضع أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طارئ إن وُجد، مشيدًا، بجاهزية اللجنة التي تفقدها إداريًا، مؤكدًا أنها كانت مهيأة بالكامل لاستقبال المواطنين لأداء واجبهم الانتخابي بسهولة.

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لتأمين الانتخابات وتيسيرها، بما يضمن مشاركة فعالة من المواطنين في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.